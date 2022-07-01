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14.7億元竹市圖書館總館工程發包今簽約 2025年完工

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
市府文化局今天在演藝廳國際會議室舉行簽約儀式，由文化局長張馨之（右）與偉邦營造負責人簡向偉（左）完成簽約。記者張裕珍／攝影
市府文化局今天在演藝廳國際會議室舉行簽約儀式，由文化局長張馨之（右）與偉邦營造負責人簡向偉（左）完成簽約。記者張裕珍／攝影

新竹市圖書館總館暨停車場興建工程3年來歷經12次流標，總預算拉到16.4億元之後，今年6月終於由曾承接威秀影城、基隆轉運站等工程的偉邦營造得標；市府文化局今天舉辦簽約儀式，並首度公開圖書館形象識別標誌，預計今年9月開工、2025年完工。

新竹市圖書館總館工程位置為原本的新竹市立圖書館，現址已經拆除搭起圍籬已久。總圖建築由台灣建築師郭旭原與日本建築師平田晃久共同合作，以「知識峽谷」的設計概念，透過兩片牆面間的寬敞通道，將城市綠帶和圖書館進行立體化的連結。

總館工程獲得教育部補助4億元、交通部補助1.3億元，市府再自籌9.4億元進行圖書館原址重建，並將地上停車場地下化，招標案雖早在2019年啟動，因期間面臨營造業缺工搶工、原物料上漲等因素12度流標，經多次調整，終於在今年6月決標。

市府文化局今天在演藝廳國際會議室舉行簽約儀式，由文化局長張馨之與偉邦營造負責人簡向偉完成簽約，教育部常務次長林騰蛟、立委柯建銘、新竹市長林智堅、副市長沈慧虹等人今天都出席見證。

人在日本的平田晃久也特地透過線上視訊參與，期待實踐新竹獨有的知識峽谷，透過綠帶與知識連結，成功打造出新竹人喜愛的地方，完成這座美妙的建築；郭旭原也分享自己的心情「感動與激動」，期許總圖建築成為圖書館的中心也成為城市的中心。

林智堅說，竹市兒童比例高，14歲以下占總人口16%，上任後積極擴建圖書分館，利用閒置空間如關東市場、龍山市場改建圖書館，也將學租大樓改建自修室，特別謝謝立委柯建銘、吳思瑤協助向中央爭取經費，各單位齊心努力下，今天終於要簽約。

今天簽約儀式現場也首次曝光新竹市圖書館形象識別標誌，由和圃數位文創團隊設計，將代表新竹的「竹」字，結合建築的概念，由方形的點延伸成為線，再由線段組成「書本」造形的面，線段間的開口象徵圖書館開放、充滿想像的出入空間。

文化局指出，竹市圖書館現有7座分館，為香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年館及龍山分館，另有籌建中以客家文化為主題的關東分館；除實體閱讀場域，全市建置11個虛擬電子書閱讀場域、3座微型圖書館，提供上萬本電子書、資料庫。

新竹市圖書館總館暨停車場興建工程由偉邦營造得標，市府文化局今天舉辦簽約儀式，人在日本的建築師平田晃久也特地透過線上視訊參與。記者張裕珍／攝影
新竹市圖書館總館暨停車場興建工程由偉邦營造得標，市府文化局今天舉辦簽約儀式，人在日本的建築師平田晃久也特地透過線上視訊參與。記者張裕珍／攝影
市府文化局今天在演藝廳國際會議室舉行簽約儀式。記者張裕珍／攝影
市府文化局今天在演藝廳國際會議室舉行簽約儀式。記者張裕珍／攝影
新竹市圖書館總館暨停車場興建工程由偉邦營造得標，市府文化局今天舉辦簽約儀式，市長林智堅致詞。記者張裕珍／攝影
新竹市圖書館總館暨停車場興建工程由偉邦營造得標，市府文化局今天舉辦簽約儀式，市長林智堅致詞。記者張裕珍／攝影
市府文化局今天在演藝廳國際會議室舉行簽約儀式，由文化局長張馨之（右）與偉邦營造負責人簡向偉（左）完成簽約。記者張裕珍／攝影
市府文化局今天在演藝廳國際會議室舉行簽約儀式，由文化局長張馨之（右）與偉邦營造負責人簡向偉（左）完成簽約。記者張裕珍／攝影

圖書館 新竹市長 建築

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