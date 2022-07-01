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否認接管桃園市黨部 朱立倫怒「存心破壞國民黨團結」
國民黨桃園市長參選人張善政民調落後民進黨林智堅，傳出國民黨中央將「全面接管」桃園市黨部。黨主席朱立倫今天在高雄嚴詞否認，並表示，這種荒謬謠言是存心破壞國民黨團結的人所放出來。
民進黨桃園市長參選人林智堅領先國民黨參選人張善政，外傳國民黨中央將全面接管桃園市黨部，以利基層整合。
黨主席朱立倫今天南下高雄輔選高雄市長參選人柯志恩，在高市黨部受訪時嚴詞否認。朱立倫說，這種荒謬的謠言不知道從哪裡來，桃園市黨部從頭到尾就是邱奕勝主委，然後必要時候工作由黃敏恭代理，而至於接管之類的荒謬流言、謠言，這是存心破壞國民黨團結的人放出來的話。
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