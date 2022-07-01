快訊

詐騙超過1194億元 「失蹤加密女王」成FBI十大通緝要犯

鹿港火警13歲國中生命喪火窟 打給父親的求救電話曝光

殭屍全面佔領南美館？專家：戴上西方色彩眼鏡的東方文化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

否認接管桃園市黨部 朱立倫怒「存心破壞國民黨團結」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨主席朱立倫今起到高雄輔選柯志恩，地方士氣大振。記者劉學聖／攝影
國民黨主席朱立倫今起到高雄輔選柯志恩，地方士氣大振。記者劉學聖／攝影

國民黨桃園市長參選人張善政民調落後民進黨林智堅，傳出國民黨中央將「全面接管」桃園市黨部。黨主席朱立倫今天在高雄嚴詞否認，並表示，這種荒謬謠言是存心破壞國民黨團結的人所放出來。

民進黨桃園市長參選人林智堅領先國民黨參選人張善政，外傳國民黨中央將全面接管桃園市黨部，以利基層整合。

黨主席朱立倫今天南下高雄輔選高雄市長參選人柯志恩，在高市黨部受訪時嚴詞否認。朱立倫說，這種荒謬的謠言不知道從哪裡來，桃園市黨部從頭到尾就是邱奕勝主委，然後必要時候工作由黃敏恭代理，而至於接管之類的荒謬流言、謠言，這是存心破壞國民黨團結的人放出來的話。

2022大選

延伸閱讀

內海說惹議 朱立倫反問蔡英文：臨海有無包括台灣海峽

影／林智堅7月8日辭新竹市長 代理市長是他

朱立倫力推柯志恩兵臨城下 陳其邁語帶雙關：先顧好家

「陽光女孩」之說遭諷 朱立倫嗆：發生在美國就不用選了！

相關新聞

綠「捧黃抑蔣」策略失靈 蔣萬安大酸：養老鼠咬布袋

選戰漸熱，據綠營人士表示民進黨原擬定「拉抬黃珊珊、抑制蔣萬安」大戰略，不料，近期內部數據顯示，黃珊珊聲勢確實上漲，但拉走...

柯志恩選高市長 不怯戰直球對決

國民黨剛提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，立刻遭攻擊她在美國置產。柯志恩納悶，她先生在美國工作，有房產很正常，不解綠營側...

陳柏惟助綠營台中市長選戰 基進力挺卻意外酸了蔡其昌

前立委陳柏惟宣布退出台灣基進後，動向引發關注，立院副院長、台中市長參選人蔡其昌今證實，已邀請陳進入競選團隊。台灣基進主席...

影／「破冰」後…羅智強雲林助選 首回應：此地本無冰

台北市前議員羅智強前晚在中廣董事長趙少康牽線下，與國民黨主席朱立倫共進晚餐，羅今天到雲林陪縣議員參選人陳芳盈拜票，外界解...

外傳將擔任蔡其昌發言人？ 陳柏惟：等回國再說

台灣基進前立委陳柏惟昨透過臉書宣布退黨，並表示「下次回來，我會更勇敢」。外傳陳柏惟將擔任民進黨立院副院長、台中市長參選人...

否認接管桃園市黨部 朱立倫怒「存心破壞國民黨團結」

國民黨桃園市長參選人張善政民調落後民進黨林智堅，傳出國民黨中央將「全面接管」桃園市黨部。黨主席朱立倫今天在高雄嚴詞否認，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。