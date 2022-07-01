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竹北自強七街立體停車場啟用 596車位紓解停車問題

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣竹北自強七街立體停車場揭牌啟用。記者王淑君／攝影
新竹縣竹北自強七街立體停車場揭牌啟用。記者王淑君／攝影

新竹縣竹北市發展迅速，商圈停車問題備受關注，其中自強南路商圈停車位不足受矚目，為解決問題及帶動周邊商業發展，新竹縣政府成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，興建提供596個室內停車位，自強七街立體停車場今天正式揭牌啟用。

新竹縣長楊文科表示，自強七街立體停車場原址為174個戶外停車位，興建為立體停車場後擴增至原本的3.4倍，7至10樓為停車場，提供596個室內停車位及280個機車停車位。除導入智慧停車系統、智慧在席偵測、車牌辨識、多元化繳費服務外，上下樓車道亦提高標準至7公尺，讓雙向會車更便利。

新竹縣長與楊文科與龍享公司董事長魏博元，一同試駕體驗智慧化停車場的設施，7公尺車道讓駕駛安心會車外，更有路緣石設計、防止車輛擦撞牆壁，各停車樓層不同主題顏色辨識，每項設施都讓民眾有感，停車更加舒適便利。

自強七街停車場用地BOT案是竹北市第一座影城，民間投資金額高達16億元，立體停車場7月1日開始營運，商場影城部分則預計今年10月營運，未來將提供上百個就業機會及帶動周邊產業發展。

本BOT案除停車場主業外，附屬事業包含商場及影城，影城規畫有14個廳、約1400個座位，未來將是新竹縣第一個現代化影城；另也規畫公益空間，引進親子讀書、公益活動，並提供鄰里活動之使用。

自強七街立體停車場提供596個室內停車位，導入智慧停車系統、智慧在席偵測、車牌辨識、多元化繳費服務。記者王淑君／翻攝
自強七街立體停車場提供596個室內停車位，導入智慧停車系統、智慧在席偵測、車牌辨識、多元化繳費服務。記者王淑君／翻攝
新竹縣政府成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，今天正式揭牌啟用。記者王淑君／攝影
新竹縣政府成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，今天正式揭牌啟用。記者王淑君／攝影
新竹縣長與楊文科與龍享公司董事長魏博元，搶先試駕體驗智慧化停車場的設施。記者王淑君／攝影
新竹縣長與楊文科與龍享公司董事長魏博元，搶先試駕體驗智慧化停車場的設施。記者王淑君／攝影
新竹縣長與楊文科與龍享公司董事長魏博元，一同試駕體驗智慧化停車場的設施，。記者王淑君／攝影
新竹縣長與楊文科與龍享公司董事長魏博元，一同試駕體驗智慧化停車場的設施，。記者王淑君／攝影
自強七街立體停車場，上下樓車道提高標準至7公尺，讓雙向會車更便利。記者王淑君／翻攝
自強七街立體停車場，上下樓車道提高標準至7公尺，讓雙向會車更便利。記者王淑君／翻攝

停車場 新竹 北市

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