桃園客家茶文化館結合地景產業、文化 獲繆思設計銀獎

桃園市政府新工處「臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程（已完工）」報名美國繆思設計獎（Muse Design Awards），從6000多件參賽作品中，以獨特創新的空間設計融入茶道精神，獲景觀類銀獎殊榮，公共工程受國際獎項肯定，也讓設計及施工團隊備受鼓舞和激勵。

新工處指出，臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程坐落於龍潭區高原路底桃68線，連接小人國道路的國有土地，是一座以茶園為主題的藝術文化館，總經費約6.35億元，規畫茶工廠、茶餐廳、展廳、茶廊等優質共用空間，另規畫遊園景觀步道，提供不同體驗的休憩場所。

園區內還規畫約131席汽車及42席機車停放區，塑造客家茶文化發展中心，期能為北部茶農帶來一個強而有力的行銷管道和場所，工程2021年12月底竣工，後續由客家事務局管理營運。

臺灣客家茶文化館有地景、產業、文藝復興等不同角色，整個基地以茶園為主題的藝術空間，設計理念結合地域建築的語彙，以基地為核心據點，順應山坡而建，大面積的茶園地景為主體，利用在地建築素材，如磚、土壤、卵石等材料塑造建築物質感，室內以茶道精神融入空間氛圍，傳遞客家人文內涵及特色。

此外，客家茶文化館天光大廳天井的橢圓結構量體及特殊造型，屬於高難度工程挑戰，串聯區域周邊的茶園、茶廠與遊樂園區，順著茶園茶山脈絡而走，展現客家族群世代努力順應天命的精神，發揚當地客家文化及茶文化相關的觀光產業。