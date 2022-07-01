林智堅選桃園「超前部署」？鄭文燦：低調進行中

新竹市長林智堅7月初將投入桃園市長選戰，雖然還沒請辭，但拜訪地方人士及團體等行程已「超前部署」。桃園市長鄭文燦今天上午證實，表示目前都比較低調地進行。

關於林智堅的競選宣傳活動，鄭文燦表示已經做了非常縝密的安排，內容包括拜訪各類社團及地方行腳。鄭文燦表示，林智堅已經做過了8年的新竹市長，對地方生態很快可以上手，我們目前已經有一些行程在走了，只是說比較低調地進行，新竹交接以後，會在7月上旬展開公開行程。

鄭文燦也說，桃竹團隊很有默契，我們對於城市治理擁有一樣的價值、一樣的DNA，相信林智堅可以很快的上手。

媒體追問鄭文燦將來是否會拜訪國民黨籍人士，或安排與議長邱奕勝見面？鄭文燦則回應之後會再說明。