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鄭文燦：三圓新技成為「鴻華先進」電動休旅車供應鏈

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
三圓新技桃科廠整合服務總部。圖／新聞處提供
三圓新技桃科廠整合服務總部。圖／新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往桃園科技工業園區參觀三圓新技公司，並表示三圓新技1984年成立，2009年在桃科成立從研發設計，到產品生產的整合服務總部，憑藉不斷創新與鞭策，已成為台灣精緻模型與快速模具的領導廠商。

三圓新技更獲得各大汽車品牌認證，合作的廠商包括裕隆日產與中華汽車，是台灣造車工業的隱形冠軍。

鄭文燦指出，三圓新技近期投入電動車領域，成為鴻海集團及裕隆汽車合資成立的「鴻華先進」Model C電動休旅車供應鏈，明年正式量產。鴻華先進旗下1000多家協力廠商都在桃園，包括電動車製造的3電（電池、電驅、電控）系統、底盤與整體造車設計等，相信未來一定能逐漸發揮桃園產業優勢。

鄭文燦說，桃園的汽車產業鏈十分完整，電動車產業蓬勃發展，很適合相關廠商落腳桃園，形成汽車產業聚落，讓桃園的汽車工業迎來另一個高峰，希望各廠商都能夠抓緊商機，掌握電動車產業的大潮流。

三圓新技總經理陳英宗表示，三圓新技在2009年投資10億元，於桃園科技園區設立整合服務總部，感謝政府多年來對汽車產業的支持與協助，讓企業能夠放心在台灣投資，持續根留台灣。

經發局表示，為鼓勵企業落腳桃園，市府成立投資服務中心解決企業各申請項目，並透過產業用地供需媒合平台協助企業尋求投資用地。桃園在經濟部3大投資方案中的投資金額，截至今年4月底已達3045億元全台第1。此外，目前桃園科技園區已有77家廠商，進駐率達87.46%，市府將持續開發桃科2期與沙崙產業園區，提供廠商最好的區位和公設、建廠環境，提供完善的服務。

鄭文燦和市府團隊參觀三圓新技桃科整合服務總部的電動車相關技術成果。圖／新聞處提供
鄭文燦和市府團隊參觀三圓新技桃科整合服務總部的電動車相關技術成果。圖／新聞處提供

鄭文燦 電動車 休旅車

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