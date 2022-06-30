鄭文燦：三圓新技成為「鴻華先進」電動休旅車供應鏈

桃園市長鄭文燦今天下午前往桃園科技工業園區參觀三圓新技公司，並表示三圓新技1984年成立，2009年在桃科成立從研發設計，到產品生產的整合服務總部，憑藉不斷創新與鞭策，已成為台灣精緻模型與快速模具的領導廠商。

三圓新技更獲得各大汽車品牌認證，合作的廠商包括裕隆日產與中華汽車，是台灣造車工業的隱形冠軍。

鄭文燦指出，三圓新技近期投入電動車領域，成為鴻海集團及裕隆汽車合資成立的「鴻華先進」Model C電動休旅車供應鏈，明年正式量產。鴻華先進旗下1000多家協力廠商都在桃園，包括電動車製造的3電（電池、電驅、電控）系統、底盤與整體造車設計等，相信未來一定能逐漸發揮桃園產業優勢。

鄭文燦說，桃園的汽車產業鏈十分完整，電動車產業蓬勃發展，很適合相關廠商落腳桃園，形成汽車產業聚落，讓桃園的汽車工業迎來另一個高峰，希望各廠商都能夠抓緊商機，掌握電動車產業的大潮流。

三圓新技總經理陳英宗表示，三圓新技在2009年投資10億元，於桃園科技園區設立整合服務總部，感謝政府多年來對汽車產業的支持與協助，讓企業能夠放心在台灣投資，持續根留台灣。