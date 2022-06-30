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中壢漁會表揚漁民 漁民嘆魚場改變漁獲量低、生計受影響

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
7月1日為漁民節，桃園中壢區漁會今在新屋永安漁港表揚成交量前6名的優秀漁民。圖／中壢漁會提供
7月1日為漁民節，桃園中壢區漁會今在新屋永安漁港表揚成交量前6名的優秀漁民。圖／中壢漁會提供

7月1日為漁民節，桃園中壢區漁會今在新屋永安漁港歡慶，並表揚成交量前6名的優秀漁民，其中茂盛號船主53歲的許英謨表示，進這行30多年，看到永安魚場逐漸改變，魚貨量減少許多，且電廠的興建也影響了魚類繁殖，漁民愈來愈難生存。

許英謨指出，高中畢業後就回家捕魚，到他已是第3代，買了大一點的船抓魚，他身為船主，主要捕魚作業還是弟弟在做，不過大環境的改變，以前1年成交量可到1000萬，現在1年有100多萬就相當了不起，落差極大。

許英謨感嘆，魚類捕撈為特殊行業，加上靠天吃飯，上個月就出海10多天而已，加上外籍移工的薪資也增加、出海一趟也要成本，對於專門捕魚的漁民生計負擔相當大，政府補貼也不足以支應。

「海上垃圾以塑膠袋跟寶特瓶最多」出海也不忘做環保的許英謨說，只要大雨過後，許多岸邊的垃圾會隨河川飄到出海口，因此出海時也順便清運一些垃圾，維持整個魚場的清潔。

桃市府表示，近年除了投入資源改善傳統漁業設施，也積極爭取中央經費支持，興建許多大型建設並協助中壢區漁會興建南區漁民活動中心，協助永安漁港觀光休閒漁業的轉型，為地方帶來實質的商機和就業機會，讓桃園的漁業及漁港文化永續發展。

漁民 桃園 魚類

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