PCB兆元產業70%在桃園 鄭文燦：實現高值低碳產業

桃園市長鄭文燦今天參加周刊經濟論壇指出，PCB印刷電路板產業是半導體，及ICT資訊與通訊科技產業發展的重要基礎，台灣PCB產業傲視全球，全國7成企業集中桃園，占比最高。

鄭文燦說，PCB作為兆元產業，正面臨下一世代低碳轉型的巨大挑戰，過往PCB產業被視為電子業的黑手產業，但桃園近年來對於PCB產業走向「綠色生產」著墨甚深，推動包括：銅離子總量管制、製程水回收等政策。而南崁溪、黃墘溪在採用重金屬總量管制政策後，原本約400公頃受重金屬污染的土地，已於去年全數復育，大幅改善河川水質與風貌。

鄭文燦表示，低碳化、高值化是PCB產業的重要政策，桃園市政府與台灣電路板協會（TPCA）目前正推動「台灣PCB高值低碳推動計畫」，囊括製造基地、人才培育等面向，有助於產業永續發展。桃園包括南電、景碩、欣興電子台灣3大廠，及回台投資的臻鼎等載板廠都正在擴建，未來希望持續與經濟部工業局、科技部合作，將桃園PCB產業以產官研合作方式納入5年計畫，實現成為高值低碳產業。