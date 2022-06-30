推客語沉浸、客華雙語教學 桃園下學年14所幼園、9國小實施

桃園市客家事務局昨天在市政會議提出客語扎根計畫專題報告，規畫111學年度（8月1日起）有14所幼兒園、30班、810名幼童參與幼兒園客語沉浸式教學計畫；同時推國小客華雙語教學計畫有9所國小、31班、575名學童參與。

客家局局長黃傅淑香表示，也將針對高中以下學生及60歲以上長輩，舉辦客語說故事競賽，今年將試辦高中學生組，加強落實語言扎根、傳承及推廣。此外，今年也首次舉辦桃園客家詩歌朗讀競賽，以桃園客家女詩人杜潘芳格詩作為主題，廣邀國小高年級與國中學生參加。

鄭文燦市長指出，桃園以客語為通行語地區有中壢、楊梅、龍潭、平鎮、新屋、觀音、大園及大溪等8個行政區，為鼓勵客語持續扎根，市府積極推動客華雙語教學計畫，並於圖書館、親子館舉辦客語親子活動，區公所協助輔導客語社區，讓客語成為生活中的一部分，也加強民眾對於母語的運用。

副市長李憲明表示，桃園是全國客家人口數最多的城市約90萬人，近幾年，客家局推廣客語政策，也都有很好的成效。為有效活化客語，請教育局與客家局共同合作，針對客華雙語教育計畫，成立專業輔導團及專業師資培訓課程，除提供教師支援系統，健全國家語言課程及學習資源，也落實客語向下扎根計畫，鼓勵學校師生共同參與客語能力認證，提升使用客語的風氣。

李憲明說，文化局及社會局鼓勵所轄圖書館、親子館辦理客語親子活動，加強營造客語友善環境。另外，考量區公所平時與一般民眾關係最密切，也是民眾最直接接觸的機關，因此，請各區公所輔導推動客語社區，營造「講客」風氣及活力。語言的推動要從營造語言環境開始，盼市府各局處持續努力，共同營造客語友善環境。

黃傅淑香說明，客語的向下扎根，有賴學校、家庭及社區三方的連結合作，才能有效領導年輕世代對客語的認識與興趣，進而提升客語能力。為達成有效活化客家語言及落實客語向下扎根的目標，客家局以3大計畫目標，發展4個行動策略，包含鼓勵師生學習客語、辦理客語家庭活動、發展成果交流平台、營造客語生活圈等策略。