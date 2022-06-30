獨／桃園「天天樂」熄燈工作者盼性專區 鄭文燦這樣說

全國最後一家公娼「天天樂」今正式告熄燈，等同性交易全面非法化，民團也質疑地方政府從未積極推動性專區、保障工作者權益，對此市長鄭文燦表示，社會對設置性專區並沒有共識，若有討論也要周延，「目前地方沒有打算跨出第一步」。

立法院2011年修訂社會秩序維護法，規定地方政府得畫設性交易專區，區外查獲性交易「娼嫖皆罰」，多年來雖有許多縣市或鄉鎮市民代喊推動，但至今全國沒有一處性專區。

據本報專題報導，日日春協會社工主任蕭怡婷表示，「天天樂」熄燈代表全台性交易全面「非法化」，地方政府明知性交易存在，性專區也有法源依據，卻始終未積極推動，性工作者只能投身地下化，將暴露於更大風險中，唯有合法化才能保障工作權。

市長鄭文燦2015年剛上任時曾表示，桃園市不考慮設立性專區，是否設置應由中央提出全國一致做法。但桃園市轄內仍有數處私娼寮、豆乾厝，如桃園公六街、中壢三仙巷等，仍有不法場所從事非法性交易。

鄭文燦今天接受本報採訪指出，目前社會上對於設置性專區並沒有共識，性工作涉及法律及倫理議題，而中央尚未有立法的草案，未來若有這方面的討論，不只是地方執行層面需要周延，更重要是社會是否有共識跨出第一步。

鄭文燦說，市府對於性交易作法，是由警方稽查各類場所，不限定在特定範圍，對於性交易雙方及媒介者，由警察單位直接依社維法裁罰，若性工作者有特殊境遇，社工員也會協助後續輔導。

最後鄭文燦強調，對於性專區，「目前地方政府都沒有打算跨出第一步」。