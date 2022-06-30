快訊

鹿港住宅火警13歲男孩受困 全身逾30%燒燙傷OHCA急送醫

德州53人殞命悲歌：偷渡逃離赤貧的死亡之旅

陳柏惟分手台灣基進 自喻傷兵致謝：美好一仗已打過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／桃園「天天樂」熄燈工作者盼性專區 鄭文燦這樣說

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示，目前地方未打算跨出第一步成立性專區。聯合報系資料照／記者朱冠諭攝影
桃園市長鄭文燦表示，目前地方未打算跨出第一步成立性專區。聯合報系資料照／記者朱冠諭攝影

全國最後一家公娼「天天樂」今正式告熄燈，等同性交易全面非法化，民團也質疑地方政府從未積極推動性專區、保障工作者權益，對此市長鄭文燦表示，社會對設置性專區並沒有共識，若有討論也要周延，「目前地方沒有打算跨出第一步」。

立法院2011年修訂社會秩序維護法，規定地方政府得畫設性交易專區，區外查獲性交易「娼嫖皆罰」，多年來雖有許多縣市或鄉鎮市民代喊推動，但至今全國沒有一處性專區。

據本報專題報導，日日春協會社工主任蕭怡婷表示，「天天樂」熄燈代表全台性交易全面「非法化」，地方政府明知性交易存在，性專區也有法源依據，卻始終未積極推動，性工作者只能投身地下化，將暴露於更大風險中，唯有合法化才能保障工作權。

市長鄭文燦2015年剛上任時曾表示，桃園市不考慮設立性專區，是否設置應由中央提出全國一致做法。但桃園市轄內仍有數處私娼寮、豆乾厝，如桃園公六街、中壢三仙巷等，仍有不法場所從事非法性交易。

鄭文燦今天接受本報採訪指出，目前社會上對於設置性專區並沒有共識，性工作涉及法律及倫理議題，而中央尚未有立法的草案，未來若有這方面的討論，不只是地方執行層面需要周延，更重要是社會是否有共識跨出第一步。

鄭文燦說，市府對於性交易作法，是由警方稽查各類場所，不限定在特定範圍，對於性交易雙方及媒介者，由警察單位直接依社維法裁罰，若性工作者有特殊境遇，社工員也會協助後續輔導。

最後鄭文燦強調，對於性專區，「目前地方政府都沒有打算跨出第一步」。

性交易 性專區 鄭文燦

延伸閱讀

接受蔡英文徵召選桃市長 林智堅：責任全黨共同承擔

談優勢 林智堅：有選舉經驗、知道如何跟中央爭取經費

影／辭市長後拜會桃議長邱奕勝？林智堅：交由桃園隊安排

楊梅富裕公園市民活動中心新建 克服坡度問題興建

相關新聞

中壢漁會表揚漁民 漁民嘆魚場改變漁獲量低、生計受影響

7月1日為漁民節，桃園中壢區漁會今在新屋永安漁港歡慶，並表揚成交量前6名的優秀漁民，其中茂盛號船主53歲的許英謨表示，進...

PCB兆元產業70%在桃園 鄭文燦：實現高值低碳產業

桃園市長鄭文燦今天參加周刊經濟論壇指出，PCB印刷電路板產業是半導體，及ICT資訊與通訊科技產業發展的重要基礎，台灣PC...

獨／桃園「天天樂」熄燈工作者盼性專區 鄭文燦這樣說

全國最後一家公娼「天天樂」今正式告熄燈，等同性交易全面非法化，民團也質疑地方政府從未積極推動性專區、保障工作者權益，對此...

推客語沉浸、客華雙語教學 桃園下學年14所幼園、9國小實施

桃園市客家事務局昨天在市政會議提出客語扎根計畫專題報告，規畫111學年度（8月1日起）有14所幼兒園、30班、810名幼...

竹縣公布15處危險水域 北埔冷泉、內灣大橋入列

迎接暑假夏日戲水旺季來臨，新竹縣政府公布轄內15處危險水域，包含熱門觀光景點北埔冷泉、內灣大橋、新月沙灣、東安古橋等水域...

歷史現場再造 出磺坑5棟歷史建築修復落成

苗栗縣公館鄉出磺坑油礦文化景觀的5棟歷史建築修復完成，上午舉行落成典禮，縣長徐耀昌感謝文化部補助，讓出磺坑再造計畫交出亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。