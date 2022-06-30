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竹縣公布15處危險水域 北埔冷泉、內灣大橋入列

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣政府公布轄內15處危險水域，包含熱門觀光景點北埔冷泉、內灣大橋、新月沙灣、東安古橋等水域，地點涵蓋10鄉鎮。圖／竹縣府提供
新竹縣政府公布轄內15處危險水域，包含熱門觀光景點北埔冷泉、內灣大橋、新月沙灣、東安古橋等水域，地點涵蓋10鄉鎮。圖／竹縣府提供

迎接暑假夏日戲水旺季來臨，新竹縣政府公布轄內15處危險水域，包含熱門觀光景點北埔冷泉、內灣大橋、新月沙灣、東安古橋等水域，地點涵蓋10鄉鎮。進入暑假正是學生水域事故發生高峰期，新竹縣長楊文科提醒，民眾出遊戲水務必注意安全，遠離危險水域，預防憾事發生。

縣府交通旅遊處表示，15處危險水域包含北埔鄉北埔冷泉、新豐鄉紅樹林附近水域、橫山鄉內灣村雞油樹下水域、內灣村吊橋下、內灣大橋下水域、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游、關西鎮東安古橋下、新埔鎮寶石橋至新埔大橋及雲埔橋附近水域、五峰鄉清泉橋下、竹東鎮上坪溪流域、峨眉鄉大埔水庫、頭前溪流域（竹東段至竹北段）、竹北市拔子窟附近水域、新月沙灣（含山腳碼頭）、五峰鄉大隘村上坪溪水域。

交旅處長游志祥表示，為了維護民眾安全，7、8月暑期戲水旺季期間，將不定期會同消防局、警察局等相關單位至危險水域勘查，針對可能造成危險的區域，增加指示牌、救生圈等設施，並加強防溺宣導及勸離至危險水域戲水的民眾，以提升轄內水域安全，避免憾事發生。

消防局提醒，夏日戲水時應選擇合法水域及有合格救生員場所，戲水時牢記「五不」：不長時、不疲累、不跳水、不落單、不嬉鬧；以及「五要」：要合法、要暖身、要注意、要冷靜、要小心，以保障生命安全，降低溺水意外發生。

暑期戲水旺季期間，新竹縣政府將不定期會同消防局、警察局等相關單位至危險水域勘查。圖／竹縣府提供
暑期戲水旺季期間，新竹縣政府將不定期會同消防局、警察局等相關單位至危險水域勘查。圖／竹縣府提供

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