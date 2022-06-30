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歷史現場再造 出磺坑5棟歷史建築修復落成

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
出磺坑歷史建築6號宿舍修復。圖／苗栗縣政府提供
出磺坑歷史建築6號宿舍修復。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣公館鄉出磺坑油礦文化景觀的5棟歷史建築修復完成，上午舉行落成典禮，縣長徐耀昌感謝文化部補助，讓出磺坑再造計畫交出亮麗成績，期盼未來帶動觀光發展，促進繁榮；縣府力推的2.0版計畫也已獲中央補助，縣府將進一步推動專案再造歷史現場。

縣府指出，出磺坑是世界現存最古老且仍生產的油礦區，當地油礦探採雖漸沒落，但藴藏百年來的珍貴文化資產，極具發展觀光潛力。縣府為活化利用油礦區文化景觀，2020年爭取文化部核定補助1億5850萬元辦理出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫，並與中油合作，打破過去單點、單棟、個案的文資保存方式，改以「重大公共建設投資計畫」為執行目標，針對出磺坑北寮5棟歷史建築一併修復。

修復的歷史建築包括北寮舊辦公室、舊重機具維修庫及4號、6號、8號宿舍共5棟；徐耀昌、文化部文資局長陳濟民上午會同中油、各級民代及地方人士共同剪綵，期盼出磺坑礦場與後龍溪對岸開發中的客家文學花園成為公館新地標，打造優質旅遊景點。

文觀局在峻工典禮後還規畫歷史建築走讀、出磺坑地景探索、「身林其境」植物生態知多少等走讀路線與教育活動，帶鄉親探索出磺坑的獨特風貌。

文觀局指出，文化部再造歷史現場2.0計畫，苗栗以「建構出磺坑記憶庫」、「有形文化資產的空間治理」、「無形文化資產的傳承」、「歷史現場再現與產業加值計畫」等四大核心理念，將持續修復出磺坑文化景觀、舉辦礦業歷史步道巡禮、石油知識小學堂等知性活動，以達重現出磺坑文化景觀，再造歷史現場目標。

出磺坑歷史建築8號宿舍。圖／苗栗縣政府提供
出磺坑歷史建築8號宿舍。圖／苗栗縣政府提供
出磺坑4號宿舍。圖／苗栗縣政府提供
出磺坑4號宿舍。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉出磺坑油礦文化景觀的5棟歷史建築修復完成，上午舉行落成典禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉出磺坑油礦文化景觀的5棟歷史建築修復完成，上午舉行落成典禮。圖／苗栗縣政府提供

歷史建築 文化部 文化資產 宿舍

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