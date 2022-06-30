歷史現場再造 出磺坑5棟歷史建築修復落成

苗栗縣公館鄉出磺坑油礦文化景觀的5棟歷史建築修復完成，上午舉行落成典禮，縣長徐耀昌感謝文化部補助，讓出磺坑再造計畫交出亮麗成績，期盼未來帶動觀光發展，促進繁榮；縣府力推的2.0版計畫也已獲中央補助，縣府將進一步推動專案再造歷史現場。

縣府指出，出磺坑是世界現存最古老且仍生產的油礦區，當地油礦探採雖漸沒落，但藴藏百年來的珍貴文化資產，極具發展觀光潛力。縣府為活化利用油礦區文化景觀，2020年爭取文化部核定補助1億5850萬元辦理出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫，並與中油合作，打破過去單點、單棟、個案的文資保存方式，改以「重大公共建設投資計畫」為執行目標，針對出磺坑北寮5棟歷史建築一併修復。

修復的歷史建築包括北寮舊辦公室、舊重機具維修庫及4號、6號、8號宿舍共5棟；徐耀昌、文化部文資局長陳濟民上午會同中油、各級民代及地方人士共同剪綵，期盼出磺坑礦場與後龍溪對岸開發中的客家文學花園成為公館新地標，打造優質旅遊景點。

文觀局在峻工典禮後還規畫歷史建築走讀、出磺坑地景探索、「身林其境」植物生態知多少等走讀路線與教育活動，帶鄉親探索出磺坑的獨特風貌。