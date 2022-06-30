7月1日起自備飲料杯折5元 竹縣環保局加強宣導

7月1日起連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場等四類連鎖業者，民眾自備飲料杯購買飲料，至少可享5元折價；新竹縣環境保護局配合環保署政策，也將對於四大類業者，全面展開稽查、輔導與宣傳，盼業者積極配合新制上路。

新竹縣長楊文科表示，因應國際減塑趨勢，為從源頭減少一次性飲料杯量，環保署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」政策即將在7月1正式上路。

新竹縣環保局響應中央政策，7月1日起將針對四大類限制使用對象業者加強稽查、輔導、宣傳，引導業者提供優惠，鼓勵消費者養成「自備、重複、少用」綠色消費好習慣。

竹縣環保局提醒，對於四大類限制使用對象業者，對於消費者自備飲料杯，應提供至少5元的價差優惠，並於店內明顯處標示「自備飲料杯省__元」字樣，共同落實「自備、重複、少用」減塑新生活運動，以達到「減廢、減塑、減碳」之資源循環使用。

環保局表示，環保署在今年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，藉由取消以往連鎖飲料店，提供集點優惠或飲品加量的優惠方式，回歸實質的現金優惠價差，藉以引導業者提供自備優惠、循環服務，鼓勵消費者養成綠色消費好習慣，減少垃圾量及使用塑膠製品。