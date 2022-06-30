竹縣AI智慧園區添生力軍 醫療大廠普生新建大樓動土

精準醫療大廠普生股份有限公司，今日於竹北AI智慧園區舉辦新建大樓動土典禮，預計2024年下半年完工。普生公司表示，看好未來精準健康長期趨勢，以及透過大數據、AI技術結合，進一步帶動整體生醫產業升級，屆時AI園區廠辦大樓將與竹科廠資源整合互補。

新竹縣長楊文科表示，AI智慧園區是他提出「五支箭」中，跑得最快的一支箭。園區公共工程去年3月完工，並完成四家評選大廠簽約。今天普生竹創大樓新建工程動土開工，由董事長林宗慶帶領祈福祝禱，新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、立委林思銘、林為洲、高虹安、鄭正鈐，以及聯電榮譽副董事長宣明智等貴賓出席。

新竹縣府展現最佳行政效率，加速廠商設廠，已協助4家簽約廠商完成必要的法規程序。其中，台灣醫學檢測試劑領導大廠，亦是台灣肝檢測領域中之龍頭廠商「普生公司」，今年6月15日申請建照掛件，6月29日核准建照，於今日動土開工。包含緯創資通、普生公司、智邦科技、義隆電子等4家大廠，預計113年陸續啟用營運，營運後可望引進就業人口約4000人，年產值超過1000億元。

普生總經理林孟德表示，精準檢測為發展精準健康的基礎，看好未來精準健康長期趨勢，以及透過大數據、AI技術結合，進一步帶動整體生醫產業升級。普生規劃AI園區廠辦大樓，係擴增集團創新研發基地，並與既有位於新竹科學園區的廠房，有效達到資源整合互補效益，目標於2024年下半年完工。