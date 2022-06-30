竹縣AI智慧園區添生力軍 醫療大廠普生新建大樓動土
精準醫療大廠普生股份有限公司，今日於竹北AI智慧園區舉辦新建大樓動土典禮，預計2024年下半年完工。普生公司表示，看好未來精準健康長期趨勢，以及透過大數據、AI技術結合，進一步帶動整體生醫產業升級，屆時AI園區廠辦大樓將與竹科廠資源整合互補。
新竹縣長楊文科表示，AI智慧園區是他提出「五支箭」中，跑得最快的一支箭。園區公共工程去年3月完工，並完成四家評選大廠簽約。今天普生竹創大樓新建工程動土開工，由董事長林宗慶帶領祈福祝禱，新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、立委林思銘、林為洲、高虹安、鄭正鈐，以及聯電榮譽副董事長宣明智等貴賓出席。
新竹縣府展現最佳行政效率，加速廠商設廠，已協助4家簽約廠商完成必要的法規程序。其中，台灣醫學檢測試劑領導大廠，亦是台灣肝檢測領域中之龍頭廠商「普生公司」，今年6月15日申請建照掛件，6月29日核准建照，於今日動土開工。包含緯創資通、普生公司、智邦科技、義隆電子等4家大廠，預計113年陸續啟用營運，營運後可望引進就業人口約4000人，年產值超過1000億元。
普生總經理林孟德表示，精準檢測為發展精準健康的基礎，看好未來精準健康長期趨勢，以及透過大數據、AI技術結合，進一步帶動整體生醫產業升級。普生規劃AI園區廠辦大樓，係擴增集團創新研發基地，並與既有位於新竹科學園區的廠房，有效達到資源整合互補效益，目標於2024年下半年完工。
普生表示，針對AI園區廠辦基地規劃，規劃打造九大中心，包括亞太AI數位影響醫療雲端系統平台、精準醫療診斷檢測中心、免疫細胞與幹細胞培養中心、全方位癌症解決方案研發中心、蛋白質藥研發與試產中心、診斷檢測儀器研發中心、個人化AI精準醫療規劃服務中心、臨床檢驗研發實驗室、分子生物診斷研發實驗室等，除有助於擴大旗下精準檢測、液態活檢業務的營運規模，同時投入高階精準檢測醫材、CDMO（委託開發及生產）、P113抗菌胜肽藥品的研究開發，以期邁向全方位大健康目標。
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