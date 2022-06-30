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苗栗通霄鎮公所再創紀錄 一個月內出現6個主管空缺
苗栗縣通霄鎮長4月15日起由當天退職的消防局長徐新淵接任代理鎮長，5年多來通霄鎮長民選加代理創下更迭7次紀錄，讓公所員工喪失向心力，連同今天退休的社會課長，創下1個月內有6位課級主管異動紀錄。
通霄鎮一連兩屆民選鎮長都因涉案無法做滿任期，縣府多次官派代理鎮長，導致所內員工人心不穩；今年6月間，通霄鎮公所人事、財政、主計、建設課長及公共設施管理所長紛紛請調離職，社會課長雖未屆齡仍執意申請6月底退休，一個月內出現6個主管空缺，也創公所紀錄。
代理鎮長徐新淵表示，除了公共設施管理所長能無縫接軌，新所長明天到任外，有3位課級主管已面試成功，有1個月空窗期，預計8月初到任，其他空缺也會積極尋求新任人選，「看守」期間的鎮務運作也都有代理人，暫無問題。
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