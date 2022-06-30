竹市社區兒童療育服務據點啟用 沈慧虹開箱

新竹市政府落實行政院強化社會安全網第二期計畫，積極布建社區療育服務資源，將早療資源帶入社區。今天北區及香山區發展遲緩兒童社區療育服務據點啟用，由副市長沈慧虹開箱據點並曝光四大特色，包含定點或到宅療育服務、定點臨托服務、家長共學與親職教育及社區共融與親子活動。

沈慧虹今開箱整體環境、和孩子互動玩遊戲，她說，據點與伊甸基金會、台大醫院合作，讓早期療育服務走入社區，扎根社區，讓孩子在黃金療育時期得到專業照顧，不管是支持家長還是幫助孩子，據點都有完善且深入的服務，「孩子的成長不能等，謝謝大家照顧孩子，我們會當大家靠山」。

社會處指出，據點有四大服務特色，包括定點或到宅療育服務，使服務能深根社區達到主動挖掘發展遲緩兒童，以及早介入並提供療育服務；以及定點臨托服務，讓家長獲得喘息；還有家長共學與親職教育，提供家長教養技巧、個別諮詢；社區共融與親子活動，以親子互動遊戲，增強家長及孩子彼此互動能力，降低親職壓力促進彼此親子關係。

社會處表示，發展遲緩兒童社區療育服務據點室內空間約25坪，有療育遊戲區、親子共讀區、肌力訓練區、晤談區、辦公空間，室內採光明亮舒適，戶外亦有寬廣空間，方便家長停車。