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竹市祭出紓困方案 公有市場攤位租金減半

中央社／ 新竹市30日電

疫情影響，衝擊市場營運，新竹市副市長沈慧虹今天宣布，市府祭出紓困方案，今年7月至12月竹市公有市場、果菜市場攤位租金減半，減輕攤商負擔。

沈慧虹今天到新竹果菜市場關心攤商，她說，感謝市場攤商全力配合配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）管制措施，包含實聯制、分流及單一出處口管制等。

沈慧虹表示，部分攤商及工作人員本身也確診，非常辛苦，因此，市府決議減半收取攤位使用費，盼協助攤商朋友共度難關。

產發處提供新聞資料指出，市府持續致力新竹果菜市場環境的維護及優化，近期完成建築物耐震補強、人行友善環境改善工程、建築物外觀美化、廁所改建，及建築物漏水修繕及設施改善工程。

產發處說，將持續關心農產運銷公司各項營運管理及設施改善，也帶給市民更安全的購物空間。

新竹 建築 沈慧虹

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