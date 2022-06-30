苗128交通瓶頸 路中央補坑大車危險跨道

台61西濱公路苗栗後龍觀海大橋27日起拆除全線封閉，車流改以替代道路行駛，而聯絡國3與西濱的通霄鎮苗128道路，昨在路中央填補大坑洞後設置交通錐，形成交通瓶頸。

台61西濱公路苗栗後龍觀海大橋拆除作業期間，竹南到白沙屯路段全線封閉，周邊替代道路車流明顯增加，尤其是大型車輛帶來的壓迫感，讓地方民眾心驚膽跳。

台61線南下在竹南轉國3，從通霄交流道下再轉回西濱，北向車流則是反向行駛。立法院副院長蔡其昌通苑服務處主任翁杰指出，昨天苗128內湖路段東向內側車道路面填補大坑洞後，短暫為防止大車輾壓，轄區警方設置交通錐警示，導致內線行駛的大車紛紛跨越到對向車道通過，或是回堵在慢車道，驚險萬分，附近住戶憂心忡忡，就怕發生車禍。