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苗128交通瓶頸 路中央補坑大車危險跨道

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
昨天苗128內湖路段東向內側車道路面填補大坑洞後，轄區警方設置交通錐警示，導致內線行駛的大車紛紛跨越到對向車道通過，驚險萬分。記者吳傑沐／攝影
昨天苗128內湖路段東向內側車道路面填補大坑洞後，轄區警方設置交通錐警示，導致內線行駛的大車紛紛跨越到對向車道通過，驚險萬分。記者吳傑沐／攝影

台61西濱公路苗栗後龍觀海大橋27日起拆除全線封閉，車流改以替代道路行駛，而聯絡國3與西濱的通霄鎮苗128道路，昨在路中央填補大坑洞後設置交通錐，形成交通瓶頸。

台61西濱公路苗栗後龍觀海大橋拆除作業期間，竹南到白沙屯路段全線封閉，周邊替代道路車流明顯增加，尤其是大型車輛帶來的壓迫感，讓地方民眾心驚膽跳。

台61線南下在竹南轉國3，從通霄交流道下再轉回西濱，北向車流則是反向行駛。立法院副院長蔡其昌通苑服務處主任翁杰指出，昨天苗128內湖路段東向內側車道路面填補大坑洞後，短暫為防止大車輾壓，轄區警方設置交通錐警示，導致內線行駛的大車紛紛跨越到對向車道通過，或是回堵在慢車道，驚險萬分，附近住戶憂心忡忡，就怕發生車禍。

通霄鎮民代表翁英雄說，該路段道路頻出現坑洞，1年內填補10多次，這幾天來大型車輛增加很多，經過坑洞的震動，連住戶都感受明顯，希望縣府能一次性解決路面經常破損問題，東補西補實在很糟糕。

昨天苗128內湖路段東向內側車道路面填補大坑洞後，轄區警方設置交通錐警示，導致內線行駛的大車紛紛跨越到對向車道通過，驚險萬分。記者吳傑沐／攝影
昨天苗128內湖路段東向內側車道路面填補大坑洞後，轄區警方設置交通錐警示，導致內線行駛的大車紛紛跨越到對向車道通過，驚險萬分。記者吳傑沐／攝影

車道 替代道路 海大

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