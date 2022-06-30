疫情以來首次雙邊會議 台韓觀光交流會議今在竹市登場

第35屆台韓觀光交流會議受疫情影響延期2年於今天登場，韓方代表團47人獲指揮中心同意專案來台，在確認全員PCR陰性後，早上在新竹老爺酒店與台灣代表團開會交流，是新冠肺炎疫情爆發後，台韓雙邊首次實體會議，交流共識將於下午出爐。

台韓觀光交流會議由台灣觀光協會（TVA）、韓國旅行業協會（KATA）共同主辦，新竹市為第35屆主辦城市；韓方47人來台，包含韓國旅行業協會會長吳敞熙、駐台北韓國代表部代表鄭炳元、文化體育觀光部事務官尹智淑、韓國觀光公社支社長李長儀等。

台灣代表團則有交通部政務次長陳彥伯、交通部觀光局長張錫聰、副局長周廷彰、台灣觀光協會會長葉菊蘭、秘書長羅瓊雅等人。身為地主的新竹市長林智堅早上也出席第35屆台韓觀光交流會議開幕式，致詞說新竹作為全球半導體重鎮，產業上與韓國多有往來，卻被疫情打亂腳步，很感謝韓國代表團遠道而來。

林智堅說，根據網路旅遊平台調查顯示，疫情解封後台人最想去的國家，韓國位居第二，並透露是「韓迷」，喜歡影帝黄晸珉及女星孫藝珍，期待疫情解封後，自己也能夠至韓國觀光，並期待下次與代表團見面時，已能脫下口罩、用微笑歡迎彼此。

市府城銷處長林正光說，韓國是台灣重要觀光客源國之一，2019年韓國為台灣第四大客源國，台灣則為韓國第三大客源國，雙方互訪人次在疫情前持續穩定成長，1年約累計250萬人，希望能在疫後國際觀光爆發時，吸引更多韓國旅客至新竹旅行。

台韓觀光交流會議韓國代表團以專案方式申請來台參與實體會議，在觀光局、市府等單位安排下，昨天中午抵台後，晚上已經先品嚐新竹在地特色料理，包含新竹摃丸湯、烏魚子、寶山竹筍、南寮漁港海鮮、新埔苦茶油櫻花蝦米糕等美食，並欣賞在地演藝團隊「艸雨田」精采演出，融合客家文化特色，留下深刻印象。