竹市祭出紓困方案 公有市場攤位年底前租金減半

新冠肺炎疫情仍未平息，對市場生意仍有不小影響。新竹市政府祭出紓困方案，副市長沈慧虹今天宣布， 今年7月至12月竹市公有市場、果菜市場攤位租金減半，近2千名攤商受惠，她一早也到果菜市場攤商感謝業者落實防疫，並熱情跟攤商互動、寒暄。

新竹果菜市場供應大新竹地區蔬果農產，是大新竹地區民生供應最重要不可或缺的一環。沈慧虹特別感謝攤商全力配合防疫管制措施，包含實聯制、分流及單一出處口管制等，部分攤商及工作人員也確診，非常辛苦，因此市府決議減半收取攤位使用費。

「希望幫助攤商順利度過疫情最嚴峻的時刻！」沈慧虹說，每天清晨2、3點，當天空還一片漆黑，攤商就在人聲鼎沸的果菜市場內辛勤工作，不管市民、店家今天要煮什麼菜，這裡也應有盡有，價格公道品質也有保證，也感謝果菜市場攤商協助防疫。