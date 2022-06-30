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竹市祭出紓困方案 公有市場攤位年底前租金減半
新冠肺炎疫情仍未平息，對市場生意仍有不小影響。新竹市政府祭出紓困方案，副市長沈慧虹今天宣布， 今年7月至12月竹市公有市場、果菜市場攤位租金減半，近2千名攤商受惠，她一早也到果菜市場攤商感謝業者落實防疫，並熱情跟攤商互動、寒暄。
新竹果菜市場供應大新竹地區蔬果農產，是大新竹地區民生供應最重要不可或缺的一環。沈慧虹特別感謝攤商全力配合防疫管制措施，包含實聯制、分流及單一出處口管制等，部分攤商及工作人員也確診，非常辛苦，因此市府決議減半收取攤位使用費。
「希望幫助攤商順利度過疫情最嚴峻的時刻！」沈慧虹說，每天清晨2、3點，當天空還一片漆黑，攤商就在人聲鼎沸的果菜市場內辛勤工作，不管市民、店家今天要煮什麼菜，這裡也應有盡有，價格公道品質也有保證，也感謝果菜市場攤商協助防疫。
市府產發處指出，市府近年陸續推動各公有市場設施改善及轉型活化作業，如東門市場整修暨耐震補強工程、南門市場耐震補強及新竹市公有零售市場設施改善工程，北門市場新建物預計今年底完成主體建物，未來將持續改善市場軟、硬體設施。
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