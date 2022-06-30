桃園響應綠生活杯杯有禮 7月1日起新規定上路

為追求環保，降低一次用飲料杯，桃園市政府環保局針對轄內四大類營業場所約1992家的連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場，將配合規定於今年7月1日起將展開全面稽查，業者應於營業場所明顯處標示「自備飲料杯省＿元」字樣。

環保署自今年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，針對所有一次用飲料杯提出管制政策，自7月1日起即將實施，針對四大類列管對象，包括連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場等營業場所，凡消費者持自備飲料杯至上述營業場所購買飲料，皆應提供現折5元以上的優惠。

桃園市政府環保局長呂理德表示，全台受疫情影響，根據調查2020年光廢棄的飲料杯將近達40億個，大量的垃圾導致海洋嚴重污染，其中以一次性塑膠垃圾最為嚴重，因此限用一次用產品已是刻不容緩的課題，更應自改變消費行為從源頭減量做起。

針對桃園市轄內四大類營業場所約1992家的連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場，將配合規定於今年7月1日起將展開全面稽查，業者應於營業場所明顯處標示「自備飲料杯省＿元」字樣，未依規定執行的營業場所，將可依廢棄物清理法最高可處6000元，並要求業者限期改善。

環保局指出，在去年4月就結合2大超商，於市府周遭商圈店家，可免費出借循環杯，去年10月開始，於市府全家便利商店辦理「五告環保日」活動，每週5民眾使用自帶杯或循環杯，就可直接優惠5元，整個桃園循環杯截至今年6月中，已成功出借使用6326杯次，今年度7月中也會在中壢六合商圈再推動循環杯優惠活動。