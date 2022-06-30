談優勢 林智堅：有選舉經驗、知道如何跟中央爭取經費

桃園市長選戰競爭激烈，民進黨林智堅和國民黨張善政的民調持續拉鋸，民眾黨賴香伶在藍綠夾殺下，支持度仍個位數。談到自身優勢，林智堅接受本報專訪時表示，他自己有過3次選舉的實務經驗，也實際治理城市8年，很理解地方政府的運作模式，也知道地方政府跟中央爭取經費有哪些眉角。

未來若蔡英文總統加持帶來資源，林智堅也樂見其成，他說鄭文燦市長現在是「桃園正好」，自己希望「桃園更好」。

外界形容，68歲的張善政對決47歲的林智堅是「科技部長對上科技新貴」的世代競爭。林智堅說，「我不是科技新貴，而是科技公僕」，雖然國民黨第一時間徵召張善政，他很訝異，但張是可敬對手、對藍營是一張好牌。

林智堅說，近年鄭文燦市府大力推動亞洲矽谷，桃園高科技產業發展和投資表現亮眼，國民黨或許也是看見這樣的趨勢，才選擇張善政。

談到對手張善政、賴香伶，林智堅表示，在基本盤藍大於綠的縣市，「三腳督不一定不利民進黨」，但實務上難操作，一是選民變聰明，二是現在資訊太發達，選舉策略只要一見報，支持者就會發現，所以選舉到最後還是回到候選人身上，「候選人本身強，三腳督的氣勢就會形成；候選人本身不強，再怎麼操作都難。」

對賴香伶近期拜會桃園議長邱奕勝、國民黨台北市前議員羅智強，外界關心桃園是否「藍白合」？林智堅說是政治動作，國民黨已經提名張善政，賴香伶也代表民眾黨參選，怎麼合？「藍白合只是政治現實下的假合作」。