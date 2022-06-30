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辭市長後拜會桃議長邱奕勝？林智堅：交由桃園隊安排

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
新竹市長林智堅。報系資料照
新竹市長林智堅。報系資料照

新竹市長林智堅預計7月初請辭，投入桃園市長選戰。林智堅接受本報專訪時表示，辭職投入桃園選戰後，他的時間及未來該請益拜訪的對象，將全部交由桃園市長鄭文燦領軍的「桃園隊」安排，他會全力配合。

至於會不會拜訪桃園市議長邱奕勝？林說，鄭還沒跟他談過，但未來辭掉市長後，他就會住在桃園，要拜訪誰、該去哪裡都配合桃園隊安排。

今年桃園市長選戰競爭激烈，林智堅和國民黨張善政的民調持續拉鋸，民眾黨賴香伶在藍綠夾殺下，支持度仍個位數。林智堅認為，他很少跟對手比較，選舉還是自己要加油，「最大的對手是自己」，重點是能否提出好的政見，用行動和演講去感動選民，能不能提出創新吸引選民的政見才是關鍵。

林智堅表示，他希望凸顯自己的優勢，不夠好的地方也要調整，鄭文燦這幾年在桃園除了政績亮眼，也勤走基層，在新竹婚喪喜慶比較不用跑，但桃園和新竹的地方民情不一樣，桃園畢竟還有強烈的地方宗親文化，未來他會借重鄭文燦的經驗。

至於轉戰桃園後，林智堅強調，他在新竹的團隊原則上都會留在新竹，自己只會帶個位數的幕僚到桃園，因為沒有人比桃園對更熟悉桃園，「我帶5個人也比不上在地1個人」，到桃園就會仰賴桃園隊，原來新竹的夥伴則會好好協助新竹市長參選人沈慧虹。

桃園市長 新竹市長 林智堅

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