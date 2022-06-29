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新竹大雷雨「開炸」雨量破67毫米 多處地下道淹水封閉
因對流雲系發展旺盛，新竹市今天傍晚下起大雷雨，雨勢猛烈加上雷聲大作，不少民眾都嚇壞，多條街道也因瞬間強降雨，1小時時雨量高達67毫米，陸續有網友回報災情，包括文昌街、竹蓮街都淹水，多處地下道淹封閉，市府相關單位全力排除，今晚7點多僅剩全中興地下道持續抽水，其餘皆恢復正常通車。
今天晚上5點多，新竹市消防局監測，對流經過新竹市上空，造成較大雨勢，時雨量達50到75毫米，一路持續6點30分左右，新竹市東區雨量站也出現10分鐘降下19毫米的瞬間強降雨，市區也因瞬間強降雨，開始出現部分路段積淹水情況。
因為瞬間強降雨，已超過道路側溝設計保護標準，部分地下道淹積水。據了解，竹市多處地下道包括竹蓮、東大路、光復、太原、西大、全中興地下道都因為積淹水，一度封閉不開放通行。
雨勢持續到晚上6點半逐漸減弱，但晚上近7點已無雨勢，積水陸續消退，副市長沈慧虹、秘書長陳章賢也與相關單位到積淹水現場會勘坐鎮，地下道陸續恢復通行。
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