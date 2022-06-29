閃電擊斷高壓電線掉落水溝 苗栗通霄856戶停電

氣象局在今日下午3點40發出豪雨特報，表示因對流雲系發展旺盛，會有短延時強降雨。苗栗縣通霄鎮4點多，開始雷電交加，下起超大暴雨，狂風加上陣陣轟雷閃電，場景恐怖。

下午4點30分左右，突然一聲超巨大雷響，苗121道路旁的台電土城101號電桿上方高壓電線，當場被擊中掉落路旁水溝，然後周邊城北、城南很多住家立即就停電。

台電苗栗營業處調度經理黃國修表示，目前停電戶數經統計有856戶，目前已緊急通報搶修，下午6點左右已找到事發地點並查勘，搶修時間至少要1小時以上，預計8點左右能恢復供電。