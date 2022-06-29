聽新聞
test
0:00 / 0:00
閃電擊斷高壓電線掉落水溝 苗栗通霄856戶停電
氣象局在今日下午3點40發出豪雨特報，表示因對流雲系發展旺盛，會有短延時強降雨。苗栗縣通霄鎮4點多，開始雷電交加，下起超大暴雨，狂風加上陣陣轟雷閃電，場景恐怖。
下午4點30分左右，突然一聲超巨大雷響，苗121道路旁的台電土城101號電桿上方高壓電線，當場被擊中掉落路旁水溝，然後周邊城北、城南很多住家立即就停電。
台電苗栗營業處調度經理黃國修表示，目前停電戶數經統計有856戶，目前已緊急通報搶修，下午6點左右已找到事發地點並查勘，搶修時間至少要1小時以上，預計8點左右能恢復供電。
城北里長詹春旺憂心指出，因附近往銅鑼方向丘陵地陵線都是新設的高壓電塔，電塔上方都有避雷針，導致雷電都往山下劈打，讓里民憂心忡忡，除了生命安全威脅，尤其像這樣的雷擊意外常造成家電損壞，求償無門，希望台電公司針對這樣的情況能拿出有效的預防措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言