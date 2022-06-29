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閃電擊斷高壓電線掉落水溝 苗栗通霄856戶停電

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
遭雷電擊斷的高壓電線，當場掉落路旁水溝，停電後才被撿到田埂上。記者吳傑沐／攝影
遭雷電擊斷的高壓電線，當場掉落路旁水溝，停電後才被撿到田埂上。記者吳傑沐／攝影

氣象局在今日下午3點40發出豪雨特報，表示因對流雲系發展旺盛，會有短延時強降雨。苗栗縣通霄鎮4點多，開始雷電交加，下起超大暴雨，狂風加上陣陣轟雷閃電，場景恐怖。

下午4點30分左右，突然一聲超巨大雷響，苗121道路旁的台電土城101號電桿上方高壓電線，當場被擊中掉落路旁水溝，然後周邊城北、城南很多住家立即就停電

台電苗栗營業處調度經理黃國修表示，目前停電戶數經統計有856戶，目前已緊急通報搶修，下午6點左右已找到事發地點並查勘，搶修時間至少要1小時以上，預計8點左右能恢復供電。

城北里長詹春旺憂心指出，因附近往銅鑼方向丘陵地陵線都是新設的高壓電塔，電塔上方都有避雷針，導致雷電都往山下劈打，讓里民憂心忡忡，除了生命安全威脅，尤其像這樣的雷擊意外常造成家電損壞，求償無門，希望台電公司針對這樣的情況能拿出有效的預防措施。

通霄鎮苗121道路旁的台電土城101號電桿上方高壓電線，當場被擊中掉落，引發大停電。記者吳傑沐／攝影
通霄鎮苗121道路旁的台電土城101號電桿上方高壓電線，當場被擊中掉落，引發大停電。記者吳傑沐／攝影

台電 停電 氣象局

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