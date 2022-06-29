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影／苗栗縣台13線拓寬最後一哩路 第一標6.7億元開工

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台13線苗栗縣造橋、頭屋間路段，由4線道變2線道，拓寬工程第一標開工，預計後年6月完工。記者范榮達／攝影
台13線苗栗縣造橋、頭屋間路段，由4線道變2線道，拓寬工程第一標開工，預計後年6月完工。記者范榮達／攝影

台13線（尖豐公路）苗栗縣造橋、頭屋鄉路段拓寬18公尺雙向4車道案，第一標工程總經費6.7億元今天動工，預計後年6月完工，有助於提升道路服務水準，及觀光發展，並友善生態。

「千呼萬喚始出來」！立委陳超明、苗栗縣長徐耀昌及頭屋鄉長徐鑫榮等人都鬆了一口氣，台13線因都市計畫、環評等因素影響，省道開到苗栗就變小了，成了瓶頸路段，逐步拓寬解套，對地方有交代，也不會挨罵了。

台13線在苗栗縣跨越7個鄉鎮市約50公里，目前僅餘造橋、頭屋間約4.8公里，及三義、銅鑼間約8公里路段，寬9至13公尺雙向雙車道，其餘路段都是18公尺寬雙向4車道，其中，造橋、頭屋間約3公里第一標，工程加用地取得費用6.7億元，今天熱鬧動工。

公路總局副局長林聰利說，台13線是明德水庫連絡國道1號，及頭份市、竹南鎮重要幹道，近來沿線觀光蓬勃發展，原道路不敷使用，拓寬雙向4車道，提升道路服務品質及交通安全，正面助益發展觀光。

值得一提是台13線改善工程沿線監測，發現生態資源豐富，包括石虎、穿山甲、白鼻心、鼬獾、山羌等蹤跡，工程特別設計20處小動物爬坡道，5座道路橫向排水溝，另有1處專用廊道，供野生動物利用，友善當地生態。

公路總局指出，造橋、頭屋間第二標約1.8公里，目前正在設計中，因在明德水庫特定區內，後續還有用地取得問題，總經費還要4、5億元，至於三義、銅鑼未拓寬路段，已完成可行性評估，提報國家發展委員會審查核定經費中。

台13線苗栗縣造橋、頭屋間路段，由4線道變2線道，拓寬工程第一標開工，預計後年6月完工。記者范榮達／攝影
台13線苗栗縣造橋、頭屋間路段，由4線道變2線道，拓寬工程第一標開工，預計後年6月完工。記者范榮達／攝影
台13線苗栗縣造橋、頭屋間路段，由4線道變2線道，拓寬工程第一標開工，預計後年6月完工。記者范榮達／攝影
台13線苗栗縣造橋、頭屋間路段，由4線道變2線道，拓寬工程第一標開工，預計後年6月完工。記者范榮達／攝影

車道 苗栗縣長 水庫

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