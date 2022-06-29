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楊梅富裕公園市民活動中心新建 克服坡度問題興建

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今出席楊梅富裕公園市民活動中心新建工程動土典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今出席楊梅富裕公園市民活動中心新建工程動土典禮。記者翁唯真／攝影

桃園楊梅區新榮里人口密集且高齡人口多，考量當地無大型場地供舉辦活動遊憩，因此桃市府規劃於富裕公園新建市民活動中心，讓建築能有老人文康中心、活動廣場及綜合活動教室等，預計明年5月完工。

桃園市長鄭文燦今出席楊梅富裕公園市民活動中心新建工程動土典禮並表示，楊梅區新榮里位於楊梅、中壢、新屋等行政轄區交界處，且里內多透天住家，建築集中且密集，許多高齡人口居住，缺乏公共空間，不過因土地坡地大，請工程單位研究，克服困難。

楊梅區公所工務課長羅文驤指出，市民活動中心為地上3層建築物，總樓地板面積約174坪，不過因土地坡度達8至12％，因此1樓為入口梯廳，並主要以擋土牆為主；2樓為市民活動暨老人文康中心、室外活動廣場；3樓為綜合活動教室，整體工程預計明年5月完工，工程總經費2367萬元。

鄭文燦說，場所設有電梯、廁所、坡道、戶外廣場等完善無障礙設施，結合既有公園天幕、兒童遊樂設施及成人體健設施，將滿足各年齡層市民使用需求，未來若附近設宅興建，也希望能讓公托中心活動中心進駐1樓，減輕年輕家庭負擔。

楊梅富裕公園市民活動中心用地坡度達8至12％，工程單位克服困難施作。記者翁唯真／攝影
楊梅富裕公園市民活動中心用地坡度達8至12％，工程單位克服困難施作。記者翁唯真／攝影

建築 桃園市長 鄭文燦

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