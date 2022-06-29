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桃園小烏來、後慈湖及羅浮溫泉 7月1日起票價打折大優惠
後天7月1日起暑假來臨，桃園市觀旅局今天下午表示，為提振景點觀光旅遊，7月1日起至9月底，復興區小烏來風景特定區、大溪區後慈湖入園採取優惠票價，羅浮溫泉湯區票價打四折，提供暑假遊客親子、情侶踏青、遊玩和泡湯去處。
市府觀旅局表示，小烏來風景特定區自7月1日起至9月底為止，每天開放（周二休園），入園票價從全票50元一律採取優惠全票30元、兒童免費，遊客購票入園，可前往宇內溪戲水，也可步行至天空步道、風動石、天空繩橋、龍鳳瀑布各景點遊玩，（小烏來瀑布、長虹橋景點因土石崩落毀損、邊坡危險，目前無限期封閉）。
後慈湖園區為過去蔣公與夫人愛散步、划船休閒地點，原本成人及6歲以上兒童入園票價一律100元，自7月1日至9月底採取優惠票價50元，遊客購票入園，可遊覽幽靜的湖光水色、肖楠木步道、台灣戒嚴時期留下的指揮所、碉堡、管制鐵門、辦公室等歷史景點，值得暑假一遊。
羅浮溫泉區入園票價為全票280元、兒童/敬老/身障票140元、團體票180元、居民票85元，自7月1日起至9月底，入園票價打四折優惠，分別是全票110元、兒童/敬老/身障票55元、團體票70元、居民票35元，該湯區有冷、熱泉湯池及SPA、兒童湯池，適合各年齡層遊客，歡迎遊客暑假前往泡湯消除疲勞。
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