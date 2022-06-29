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拉拉山水蜜桃上市 梅雨季影響產量但品質不變

中央社／ 桃園29日電

拉拉山水蜜桃季節來臨。桃園市長鄭文燦今天表示，今年拉拉山水蜜桃雖然受到梅雨季影響產量略減，但品質不變，除了開放線上訂購，也將在市府前廣場及百貨舉辦實體展售活動。

鄭文燦出席「2022水蜜桃推廣記者會」時表示，拉拉山水蜜桃已進入產季，今年除了開放線上訂購，也將在市府前廣場、愛買商場桃園店、遠東百貨桃園店等地舉辦實體展售活動。

鄭文燦表示，每年6至7月是拉拉山水蜜桃盛產季節，產季較短，產量也有限，相較於口感扎實的媽媽桃，水蜜桃口感綿密多汁，香甜芬芳。

鄭文燦說，今年拉拉山水蜜桃雖然受到梅雨季影響，產量略減，但品質不變，並推出5粒裝、6粒裝、8粒裝、10粒裝、12粒裝的水蜜桃禮盒，其中5粒裝及12粒裝屬於特殊規格，售價微調，其餘售價則維持不變。

鄭文燦指出，消費者除可透過官網訂購外，即日起至7月29日桃園市政府府前廣場也設有展售攤位，展售時間為平日上午9時起至當日售完為止；此外，7月9、10日、16日、17日於愛買商場桃園店，7月16日、17日在遠東百貨桃園店1樓騎樓也將舉辦實體促銷活動。

鄭文燦說，市府持續支持原鄉農業發展，只要土地符合水保標準，且無超限使用，就可編訂為農牧用地，作為果園、茶園，希望藉此促進原鄉農業永續發展。

桃園市長 鄭文燦 拉拉山

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