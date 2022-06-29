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全市僅2部！桃園消防「水上飛翼」演練 遙控救溺水者
戲水旺季將至，桃園市政府消防局第三搜救救助分隊及竹圍消防分隊，今天在大園區竹圍漁港辦理水域救生訓練，更出動全市僅2部的救援利器「水上飛翼」，可遙控救溺水者脫險，助搜救人員掌握搶救時效。
桃園市消防局第三搜救助分隊與竹圍消防分隊，今早上在竹圍漁港舉辦水域救生訓練，內容由三搜分隊長施首仰設計，讓消防員熟悉認識操作水上救援飛翼，學習保養維護以及執行勤務時的故障排除。
其中「水上救援飛翼」屬無人載具，可由救難人員在岸上遙控，供溺水者趴附求生並載回岸邊。竹圍分隊長陳敏男說，水上飛翼最重可載200公斤，未載重時速18公里，最遠遙控距離達800公尺，可增加救援彈性與效率。
本次消防員除訓練操作水上飛翼外，也訓練「IRB充氣式快艇介紹及組裝」、「離回岸」、「定點接近」、「IRB救溺」等，盼增加提升整體救援能力。
陳敏男表示，每年5至9月是民眾溺水的高峰期，近期桃園市消防局添購2部新式水上救援飛翼，分別配備在竹圍、永安兩漁港，可遙控將救生器材迅速送至待救者，再配合IRB船艇將待救者救起，當溺水事件發生時，可立即啟用，防止憾事發生。
消防局呼籲，暑假即將來臨，民眾戲水需留意氣候變化，應到合法戲水地點，且有救生設備及救生員等，在玩水時避免做出危險行為，若遇到風浪突然變化，請立即遠離水域回到岸上，下水前先做好暖身，並留意自身健康、萬一發現有民眾溺水時，請立即撥打119求救，切勿貿然下水。
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