竹北興隆公園7月9日開放 多元遊具增進五感體驗

新竹縣政府改造竹北市公24興隆公園，設置Push Bike區、蝴蝶攀爬網等，縣長楊文科今天表示，公園內遊具很多元，增進孩子的五感體驗，7月9日正式開放。

新竹縣政府提供新聞資料指出，竹縣改造「竹北市公24興隆公園」日前完工，公園利用現有地形、在不影響滯洪池的狀況下，打造蝴蝶攀爬網、轉轉杯、沙坑挖掘機、極限飛輪等。

楊文科今天與新竹縣議員吳旭智、竹北市民等一同試玩，楊文科表示，興隆公園透過工作坊，邀請民眾一同參與設計，並將孩子的想法納入，包含Push Bike區、沙坑、盪鞦韆、溜滑梯等。

吳旭智表示，竹北多了一處好玩、有趣的公園，遊具觸感各有不同，也能讓孩子學習探索，提升五官感受度，如觸碰粗粗的繩索、細滑的沙子，帶給孩子不同的刺激。

產業發展處長陳偉志說，興隆公園以「森林」為主題，盼在城市中打造綠意盎然，又兼具遊戲性的特色遊戲場，園內設計有學齡前遊戲區、森林攀爬網主題區、地景滑梯暨攀岩區、共融設施區，以及自然地景土丘遊戲區等。

陳偉志表示，公園遊具有分齡分區設計，符合不同年齡層使用，興隆公園7月9日將正式開放，同日下午3時至5時在公園內也舉辦「公園開箱派對」，有親子劇演出，以及氣球達人等表演，歡迎民眾前來。