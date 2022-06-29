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桃園綠竹筍下雨產量銳減 筍農：產量比去年少一半

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
近期連續下雨影響，復興區綠竹筍產量銳減。圖／復興區農會提供
近期連續下雨影響，復興區綠竹筍產量銳減。圖／復興區農會提供

今年近月連續下雨影響，桃園市復興區綠竹筍產量銳減，波及綠竹筍農友收入，該農會綠竹筍產銷班農友今天上午表示，進入綠竹筍產季，受下雨影響，今年綠竹筍產量大約去年的一半，農友收入大受影響。

每年6到10月是復興區綠竹筍產季，最近復興綠竹筍筍農有人在北橫台7線沿線販售，或透過產銷班共同銷售，復興區農會秘書王壽志強表示，今年復興區綠竹筍栽種面積約150公頃，三民地區為主、部分在澤仁、羅浮地區，受天氣影響，綠竹筍產量約900公噸，產值估計7000萬元，歡迎民眾選購品嘗。

該農會綠竹筍第十產銷班黃姓筍農表示，近期綠竹筍生產季節，綠竹筍開挖，受天氣下雨影響，不少綠竹筍頭爛掉，造成今年綠竹筍產量比去年銳減一半，影響農民生計。

該農會綠竹筍第四產銷班陳姓班員表示，今年因為下雨太多，綠竹筍產量比去年約減少一半，綠竹筍農友靠天吃飯，產量減少，造成農友收入也減少。

農會 桃園

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