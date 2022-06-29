聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園市八德區長升選委會副總幹事 養工處總工程司接任
桃園市長鄭文燦今天在市政會議宣布養工處總工程司黃全成接八德區長，原區長邱瑞朝調升升桃園市選舉委員會副總幹事，兩人明天上任新職務。
鄭文燦感謝將卸任的邱瑞朝對八德區的付出，也期許黃全成發揮所長接棒，持續推動區務工作。
鄭文燦說，邱瑞朝是中山大學博士，有深厚的法律專業素養，及細緻的溝通能力，曾服務都發局、蘆竹區長，致力於各項地方建設，深受地方信賴。明天出任市選委員會副總幹事，負責年底選務需要及早就定位，也期盼市府各局處與各區公所，在今年11月26日市長、議員及里長選舉，都能與選委會搭配，把選務工作做到盡善盡美。
鄭文燦表示，黃全成為中央大學土木系碩士，曾任市府工務局科長、航空城工程處主任秘書等職務，有豐富的公務經驗，曾獲得107年度公共工程金質獎個人貢獻獎等殊榮；任職工務局期間致力推動公共工程品質向上循環制度，也曾在八德區公所服務，目前住八德區，期盼持續發揮專長，區務工作做得比以前更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言