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打造亞洲首座森林蝴蝶攀爬網 竹北公24興隆公園開箱

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹北公24興隆公園規畫有7大區、10項設施，更由國外引進，打造全亞洲第一座森林蝴蝶攀爬網。記者王淑君／攝影
竹北公24興隆公園規畫有7大區、10項設施，更由國外引進，打造全亞洲第一座森林蝴蝶攀爬網。記者王淑君／攝影

「好玩的公園就在我家！」新竹縣政府邀請公民參與意見設計的首座自然遊戲場特色公園「竹北市公24興隆公園」完工了，規畫有森林蝴蝶攀爬網、斜坡攀岩、地景滑梯、大沙坑、Push Bike跑道等

七大主題全齡遊戲區，今天開箱試玩，小朋友們驚喜連連。

新竹縣長楊文科表示，為了提供更多優質、多元的遊戲空間，前年起展開「3年投入2億元改造22座公園」計畫，首座「竹北市公24興隆公園」由曾榮獲國家卓越建設獎的磐東營造施工，在約1.2公頃面積中以「森林」為主題，在城市中打造綠意盎然，又兼具遊戲性的特色遊戲場。

新竹縣政府產業發展處長陳偉志表示，竹北市公24興隆公園位在科大二街興嘉德街口，自去年11月開始「封箱」、12月開始施工，今年6月下旬完工。此公園利用現有地形、在不影響滯洪池的狀況下，從德國引進、打造全亞洲第一座森林蝴蝶攀爬網，還有竹子意象變成攀爬架等遊具。

陳偉志進一步說明，公24興隆公園規畫有7大區、10項設施，包含學齡前遊戲區（適合2至5歲）、森林攀爬網主題區（適合5歲以上）、地景滑梯暨攀岩區（適合5歲以上）、保持身體健康區及Push Bike區（適合2歲以上）、共融設施區（適合1歲以上）以及不分年齡的自然大草皮與自然地景土丘遊戲區。另有盪鞦韆、溜滑梯等設施，增進孩子的五感體驗。

10大遊具包含森林蝴蝶攀爬網、擺盪大索、森林遊戲小屋、轉轉杯、沙坑挖掘機、滑梯（磨石子、筒狀）、斜坡攀岩（岩塊、塑木）、竹林攀爬、鞦韆（鳥巢、親子、單板）、極限飛輪等。

總設計師李吳博澄今早親自導覽，運用各種石英砂、小礫石、草皮自然植栽，營造整體遊戲場域，也設置無障礙的無縫安全鋪面。他說，森林蝴蝶攀爬網是自國外引進，具有多種攀爬入口，能讓孩子發揮，其中200公尺長的Push Bike區就具有4、5種障礙，增加孩子的挑戰難度。

7月9日下午3點至5點，竹北市公24興隆公園將舉辦「公園開箱派對」活動，邀請「好玩的劇團」帶來「蟲蟲馬戲團」親子劇，以及溜溜球達人楊元慶、泡泡達人、氣球達人等演出。詳細活動訊息可追蹤「五色鳥飛閱公園」粉絲專頁

竹北市公24興隆公園位在科大二街興嘉德街口，打造全亞洲第一座森林蝴蝶攀爬網，還有竹子意象變成攀爬架等遊具。記者王淑君／攝影
竹北市公24興隆公園位在科大二街興嘉德街口，打造全亞洲第一座森林蝴蝶攀爬網，還有竹子意象變成攀爬架等遊具。記者王淑君／攝影
「竹北市公24興隆公園」以森林為主題，在城市中打造綠意盎然，又兼具遊戲性的特色遊戲場。圖／新竹縣政府提供
「竹北市公24興隆公園」以森林為主題，在城市中打造綠意盎然，又兼具遊戲性的特色遊戲場。圖／新竹縣政府提供
竹北市公24興隆公園完工，規畫有森林蝴蝶攀爬網、斜坡攀岩、地景滑梯、大沙坑、Push Bike跑道等七大主題全齡遊戲區。記者王淑君／攝影
竹北市公24興隆公園完工，規畫有森林蝴蝶攀爬網、斜坡攀岩、地景滑梯、大沙坑、Push Bike跑道等七大主題全齡遊戲區。記者王淑君／攝影
「竹北市公24興隆公園」完工，今天開箱試玩，小朋友們驚喜連連。記者王淑君／攝影
「竹北市公24興隆公園」完工，今天開箱試玩，小朋友們驚喜連連。記者王淑君／攝影
竹北市公24興隆公園規畫有200公尺長的Push Bike區，設計有4、5種障礙，增加孩子的挑戰難度。記者王淑君／攝影
竹北市公24興隆公園規畫有200公尺長的Push Bike區，設計有4、5種障礙，增加孩子的挑戰難度。記者王淑君／攝影

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