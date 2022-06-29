拉拉山水蜜桃產量減 價格凍漲拚促銷

現在正是桃園拉拉山水蜜桃的產期，不過今年因梅雨不斷，產量大減。桃園市長鄭文燦今早參加推廣記者會表示，今年拉拉山水蜜桃雖產量減少，但多數禮盒價格凍漲、品質不變，市府除媒合實體銷售點，也開放網路預訂，歡迎民眾選購。

先前梅雨季雨勢不斷，讓進入盛產期拉拉山水蜜桃，遭遇嚴重農損，復興區農會估整體產量減少約1至2成，民眾想上網購買，也發現水蜜桃出現缺貨情形。

農業局表示，梅雨季雖消耗不少水蜜桃，加上物價及資材上漲，但今年推出的水蜜桃僅有特殊規格5粒裝及12粒裝小幅調漲，其他規格都凍漲，希望大家新鮮吃、開心嘗。

鄭文燦說，今年拉拉山水蜜桃產量雖略減，但品質不變，並推出5粒裝、6粒裝、8粒裝、10粒裝、12粒裝禮盒，復興區農會也舉辦多場實體促銷活動，歡迎消費者選購。

鄭文燦表示，市府支持原鄉農業，只要土地符合水保標準，且無超限使用，都可編訂為農牧用地，作為果園、茶園，希望促進原鄉農業永續發展。此外，市府也爭取畫設北橫國家風景區，計畫將於今年送交通部審議，希望結合原鄉文化及生態觀光。