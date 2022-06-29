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監委遠赴司馬庫斯視察 要求持續加強取締林木盜伐案件

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
監委前往司馬庫斯了解道路工程進度與狀況，並關心林木盜伐。圖／縣府提供
監委前往司馬庫斯了解道路工程進度與狀況，並關心林木盜伐。圖／縣府提供

監委陳景峻及郭文東日前前往新竹尖石鄉，聽取鄉公所簡報並了解山區道路施工狀況，不過監委們更關心山老鼠出沒問題，指出新竹縣山區有許多珍貴的台灣肖楠，雖近年盜伐事件有逐年降低，但不法分子已集團化運作，要求警方加強取締。

監委陳景峻指出，尖石鄉是偏遠地區，需要超前部署，給予更多關心，他表示雖從資料中顯示案件數已逐年降低，但如有需求，中央會盡力協助地方、受到更好的照顧。

監委郭文東則表示，尖石鄉擁有相當多珍貴林木，目前已經禁採，但還是有奇木藝品店可以取得，顯然來源是非法，不過警力有限，要如何根絕及嚇阻盜伐，建議結合在地原住民來支援布建，他說「他們最貼近林木及清楚了解出入森林的人員，同時對於愛鄉愛土的情感，絕不讓外人破壞家園。」

副縣長陳見賢代表縣長楊文科陪同監委關心尖石原民部落特色道路改善計畫執行情形，及取締山老鼠盜伐林木策進作為；陳見賢說，縣府不管是對環保或盜伐問題都很專注，也成立「新竹縣檢警環農工聯盟」，相關單位密切配合聯繫攜手保護森林，

新竹縣刑警大隊長陳榮標說，針對取締山老鼠盜伐林木作為，以加強盜伐熱點巡查、針對奇木藝品店情資布建、運用科技通訊監察等方式多管齊下，從2017年查獲50噸珍貴樹木後，積極威力掃蕩嚇阻，檢舉件數已逐年減少。

山老鼠 新竹 尖石鄉

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