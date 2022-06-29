運動場地蛇出沒 里長爆山佳國小預定地管理問題

苗栗縣竹南鎮山佳國小預定地運動場，平日夜間常吸引附近里民前往休憩與運動，但昨晚有民眾在運動場旁走道赫然發現1條蛇出沒，鑽入草叢，在臉書社群發文要大家當心！

對此，當地天文里里長余德明則氣呼呼地爆出山佳國小預定地的管理問題。他說，山佳國小預定地有人行走道、籃球場、兒童遊憩設施及廣大的「雜草」運動場，因雜草生長速度快，尤其是雨季過後，但縣府教育處權責主管的山佳國小卻無人力經費，每年才4次請工人割草；大多時候都是里辦公室拜託公所幫忙，「心不甘情不願」協助派人割草。