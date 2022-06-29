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桃園航空城明天前受理申請安置街廓 8月底抽籤選地順序

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園航空城開發計畫圖。圖／桃園市政府提供
桃園航空城開發計畫圖。圖／桃園市政府提供

桃園航空城開發計畫6月底前受理申請安置街廓和抽籤，地政局表示4800拆遷戶估計約60%申請，明天期限截止後，開始審查申請人資格、土地權利價值是否足夠，接著預計8月底辦理選地順序抽籤。

地政局表示，選擇安置街廓的地主原有土地經過評定價值和換算土地權利價值後，基本上按照「一里一安置」的原則，像菓林里原地主選擇里內的安置街廓，除非原有的土地不足1個安置單元，需要購地補足，否則幾乎都可以1坪換1坪甚至換1坪以上。

安置單元意思是安置街廓內能蓋房子的基本面積，約30坪為單元，地主如果原有土地不足或換算土地權利價值後不足1個安置單元，必須購足，以後才能順利蓋房子。

另外，沒選安置街廓而選擇安置住宅的地主，地政局預計明年1月辦理說明會，介紹安置住宅的坪數規格、價格和地點。

地政局表示，考量安置戶重建房屋或購買安置住宅時的貸款需求，市府已建置「桃園航空城計畫安置戶融資貸款平台」，並邀請銀行、農會信用部等金融機構參與，提供低利房屋貸款及土建融貸款方案，協助居民重建家園改善生活品質，可以上市府官網查詢。

桃園 航空城 農會

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