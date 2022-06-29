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苗栗交通科技執法即將上路！設置測速桿「很吸睛」
苗栗縣警察局首度由內政部補助3200多萬元，預計九月底建置完成，並將首度啟用科技執法，近日起廠商開始在多處路口施設定點測速桿，引發駕駛人注目與哀嘆「荷包又要縮水了」
縣警局交通隊指出，該科技執法建置案共有10處路口，將依各路口違規態樣分析，採行不同的「多功能」交通違規項目進行取締。依據道路交通管理處罰條例，違規停車罰600到1200元；闖紅燈罰1800到5400元；未禮讓行人罰1200到3600元；超速則依超速多寡，罰1200元起跳；未依號誌、標線行駛則罰600到1800元。
目前承包廠商已入場施作的有頭份市中華／自強路口、竹南鎮光復路／環市路口、中央／永貞路口及公館鄉台6／苗26路口等四個重要路口，車流量較大，所以感覺會比較醒目，讓路過駕駛人「提早」心生警惕。
交通隊組長謝偉倫表示，這4處路口主要是針對闖紅燈及超速違規，其他另有6處建置取締違規項目包含車輛不停讓行人、未保持路口淨空、機車未依兩段式左轉、不依號誌行駛、跨越雙白線等等，預計九月底建置完成並啟用。
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