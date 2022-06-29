影／新竹棒球場「排水溝蓋在場內」 立委會勘要求外推

新竹市立棒球場重建將於7月22日開打，但味全龍總教頭葉君璋日前點出外野視覺太淺、排水溝蓋在場內2大缺失。立委高虹安、鄭正鈐今天邀體育署、市府現勘排水溝問題，認為花了11億餘元竟蓋出這樣有安全疑慮的設施，要求外推改善提升球場安全。

市府回應強調，已經在積極改善中，除了中外野牆面已漆上中職及球團建議的深灰色，也會在夜間開燈測試，確認不影響打擊，也將在場邊溝蓋上方加鋪透空橡膠軟墊及人工草皮，同時順平紅土側高度，消除落差，兼顧球場排水順暢及使用安全。

曾在中職三商虎效力的棒球隊教練林琨瀚也到球場勘查，他說，確實外野視覺與排水溝問題需要解決，尤其排水溝蓋在場內的問題較大，會造成選手心理壓力，球迷大家花錢進來看球，希望看到最高超技術表現，而不是讓他們心存害怕。

高虹安表示，新竹球場缺失已經引發社會輿論，專業選手來看更是不可思議，這樣的排水溝設計是30幾年前球場才有的，包括洲際新球場都沒有，對於穿著釘鞋的球員來說，即便排水溝蓋草皮還是存有很高風險。

高也在現場質疑花了11億多元，難道都沒有專業選手提出建議嗎？1個月內能否妥善調整，也令人憂心。