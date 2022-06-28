桃園7月6、8、9日開26站打疫苗 12歲以上不限劑次

桃園市長鄭文燦今天下午防疫會議後表示，7月6（周三）、8、9日，全天開設26處社區疫苗接種站，提供12歲以上符合資格者接種，不限劑次；其中BNT須滿12歲、莫德納18歲、高端20歲以上，請民眾踴躍施打疫苗。

桃園今天COVID-19新增3521例本土個案，鄭文燦指出，疫情處於收斂期，整體趨勢持續往下，桃園已建立良好的整體照護模式，可完善照顧確診者；桃園整體疫苗覆蓋率為六都第一，死亡率也是六都最低。7月6、8、9日打疫苗雖不限劑次，但針對65歲（原住民族55歲）以上的長者，各區公所將造冊發第4劑接種通知單，盼提高長者第4劑覆蓋率，市府仍提供免費愛心計程車接送長者往返社區接種站，完成接種的長者可領取700元禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包。

鄭文燦說，莫德納及BNT第2劑兒童疫苗入校接種計畫，市府規畫全市195所國小、600所幼兒園7月5日前全數接種完畢，12歲以上學生如果因時間無法配合，可前往社區接種站施打疫苗。教育局長林明裕表示，國小自6月23日起安排莫德納及BNT疫苗第2劑疫苗入校接種，至今天已有30校、3723位學生完成施打。

衛生局長王文彥表示，確診民眾如年滿65歲，或未滿65歲有糖尿病、心血管疾病（不包含高血壓）、慢性腎病、慢性肝病、BMI大於等於30，在黃金治療期，可以主動與醫師討論是否開公費抗病毒藥物處方籤，減少確診後轉變為中重症甚至死亡。

王文彥說明，桃園本土個案目前累計43萬158例，盛行率約19%。昨天社區醫療採檢站看診人數122人、PCR採檢169人，另自5月11日起，社區醫療採檢站累計看診人數為2萬4988人、PCR採檢人數10萬6859人。桃園居家照護情形，目前在案,數2萬7571人、累計42萬1471人，已完成41萬4802人，累計完成率約98%。