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頭份運動公園水漾步道重新開放 市公所歡迎親子來消暑

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份運動公園水漾步道今年暑期重新開放，市公所歡迎親子來「清涼一夏」。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份運動公園水漾步道今年暑期重新開放，市公所歡迎親子來「清涼一夏」。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份運動公園水漾步道去年因疫情及缺水暫停開放1年，今年市公所因應防疫政策指引，水漾步道即日起已重新開放消暑，市公所歡迎大小朋友前來「清涼一夏」。

頭份市公所指出，頭份運動公園水漾步道在2015年打造完成，每年暑期都吸引家長帶小朋友來戲水，但去年因疫情及缺水而暫停開放。今年配合暑假到來，6月25日起至9月25日止，每周二、三、五、六、日開放5天，時段為下午3至7點，每周一、四為設備保養日不開放，另外遇颱風、豪雨等特殊情形也將暫停開放。

市公所表示，請民眾配合相關防疫措施，進入公園場域務必配戴口罩、保持社交距離、禁止群聚、禁止飲食，如造成不便，敬請市民見諒。另外，運動公園砂坑區的老舊抿石子滑梯部分已改成新型滾輪式溜滑梯，同時增設安全緩衝地墊，兒童遊戲場有3座兒童遊樂設施，地墊鋪面都全部汰換更新。

頭份市長羅雪珠表示，水漾步道噴水設施利用循環過濾系統輔以氯碇消毒，確保水質衛生安全，但需市民朋友配合，設施的衛生安全才可能完善，水道內禁止穿鞋、奔跑（防止滑倒意外）及寵物進入，歡迎鄉親大手牽小手來遊玩，也請家長注意小朋友安全，大家共同維護這處乾淨無虞的消暑環境。

苗栗縣頭份運動公園水漾步道今年暑期重新開放，市公所歡迎親子來「清涼一夏」。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份運動公園水漾步道今年暑期重新開放，市公所歡迎親子來「清涼一夏」。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份運動公園水漾步道今年暑期重新開放，市公所歡迎親子來「清涼一夏」。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份運動公園水漾步道今年暑期重新開放，市公所歡迎親子來「清涼一夏」。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份運動公園水漾步道今年暑期重新開放，市公所歡迎親子來「清涼一夏」。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份運動公園水漾步道今年暑期重新開放，市公所歡迎親子來「清涼一夏」。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份運動公園水漾步道今年暑期重新開放，市公所歡迎親子來「清涼一夏」。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份運動公園水漾步道今年暑期重新開放，市公所歡迎親子來「清涼一夏」。圖／頭份市公所提供

疫情 苗栗縣

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