竹縣隱形冠軍企業發光 蜂巢紙家具、竹餐具行銷全球

鼓勵青年返鄉，關心地方創生輔導計畫成效，新竹縣府團隊今天率隊至關西參訪，全世界3家專門製造蜂巢材料企業之一的台芯實業及全球柑仔店公司，2家公司成功發展出紙家具和竹餐具、吸管等環保產品銷往全世界，被譽為新竹縣的隱形冠軍企業。

台芯實業（洛陽紙櫃）是全世界僅3家專門製造蜂巢材料的企業，利用蜂巢材料堅固結構，如「風琴」般伸縮收納的特性，最長可展延至3米，可製成椅子、貓窩等紙家具，銷售通路橫跨歐、美、亞洲，甚至瑞典居家用品零售龍頭企業IKEA也是其客戶。台芯實業設計師張瑋透過地方創生計畫，希望提供基地培育台灣設計相關背景的學生、增添3D列印等設備；也期盼未來該計畫申請程序及條件能更加簡化，讓更多優秀企業能夠加入。

另外，全球柑仔店董事長徐惇穎透過簡報介紹，新竹縣桂竹銷量是全台產量第一名，因此全球柑仔店從利用在地竹材開發竹餐具、吸管等環保產品，一年可生產6億支竹製品銷往歐洲。近期也發起竹產業「新竹金新竹金」策略聯盟，串聯在地企業台芯實業、愛上喜翁莊園合作，盼藉由地方創生、SBIR等政府多元徵案，開發竹材環保產品，打造以新竹縣竹材為原料竹纖維生物可分解環保產業鏈，並透過自有跨境電商平台，銷售到全國。