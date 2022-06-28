新竹縣政新幹線前進關西 聚焦外環道興建、牛欄河汙染

新竹縣縣政新幹線今天開進關西鎮，縣府一級主管會報移師至關西舉行，並傾聽當地民眾心聲，民代在會中反映關西外環道興建議題、牛欄河汙染，以及廢棄物傾倒等問題，新竹縣長楊文科面對民意反映，立刻指示相關單位積極協助處理。

縣政新幹線下鄉，今天前進關西鎮，包括新竹縣議員徐瑜新、羅仕琦，關西鎮長劉德樑、關西鎮民代表會及各里長等全都與會表達地方建議。徐瑜新點出關西外環道興建問題，指出關西外環道縣府推動十大交通建設之一，興建完成能解決當地假日交通擁塞問題，但目前高架橋距離未達共識、計畫卡關，務必加強推動。

關西鎮民代表會副主席陳光彩表示，牛欄河每年遭桃園工廠排放汙水汙染，引響民生用水甚鉅，希望縣府能針對監測跟預防設備加以提升，並積極與桃園市政府商討研議，避免汙染事件一再重演。另外，民代也特別強調關西地區常遭不肖業者惡意將廢土、廢棄物等，傾倒在當地山區，保護環境及居民生活品質，務必要杜絕類似事件再發生。

楊文科針對民意逐一回應，關於外環道計畫目前正在縣府都市計畫審議中，人民陳情意見縣府彙整溝通，一旦通過後將報內政部核定，核定完畢即會爭取預算，興建30億元的外環道計畫。

楊文科說，針對桃園廠商長期排放汙水，造成牛欄河汙染問題，縣府會立即與桃園市政府加強溝通 ，並增加水質監測設備。對於關西鎮人民怒吼，關於不肖廠商任意傾倒廢土、廢棄物，縣府建議未來若有不明卡車進入傾倒，請全民一起緝凶、立即通報警察單位，縣府也將要求環保局與警察局全力防堵。