台61觀海大橋拆除封閉車道 苗栗警方加強交通疏導
台61西濱公路苗栗後龍觀海大橋昨起拆除，竹南到白沙屯路段全線封閉10天，但首日周邊替代道路就有駕駛人因路況不熟發生車禍，苗栗縣警察局今起也加強交通管制與疏導。
台61線後龍觀海大橋北上車道橋梁拆除作業，從27日8時起施工，預計到7月6日晚間10點止；封閉台61線白沙屯以北主線（含側車道）及台61線與台1己線交岔路口以南主線，台61線南下主線車流先行匯出快車道、再匯入機慢車道往前行駛至交岔路口，再左轉進入台1己線。
苗栗縣警察局指出，封閉管制措施首當其衝就是台61、台1己線交岔路口，經研議將台61線南下機慢車道紅燈左轉保護時相秒數，由25秒提高至60秒，以紓解台61線南下左轉進入台1己線車流量；另外，台61線白沙屯匝道匯入台1線綠燈秒數也由25秒提高至50秒。
苗栗工務段表示，未來仍會視車流狀況適時調整台13甲與台1己線、台1線與台6線及台61、台1線等3處交岔路口運行秒數，以維持改道後各重要道路服務水準，避免塞車引起民怨。
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