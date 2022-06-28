竹北市露天電影院7/2起開演 10場邀親子同歡消暑

竹北市長何淦銘今天表示，市公所將舉辦「露天電影院」迎接暑期，從7月2日到8月27日期間週末假日，在竹北市的公園、廣場或停車場等地播放10部人氣電影，邀親子同歡。

新竹縣竹北市公所今天舉辦露天電影院記者會，何淦銘向中央社記者表示，「露天電影院」已邁入第7年，今年不僅選出10部人氣電影，現場還安排氣球魔術、闖關遊戲等活動，要讓孩子留下難忘的暑假回憶。

何淦銘指出，10部人氣電影分別是叢林奇航、蜘蛛人：無家日、尚氣與十環傳奇、寶貝老闆：家大業大、靈魂急轉彎、比得兔兔、王者理查、脫稿玩家、尋龍使者：拉雅、歡樂好聲音2。

何淦銘說，每場電影放映前，孩子可先參加童玩體驗完成闖關，將獲得文創紀念品，現場還有提供活動紀念扇、古早味冰棒限量免費發放，讓家長重溫早期戶外放電影的時光。

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