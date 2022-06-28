竹市關埔國小高年級校舍將完工 33間教室9月啟用

新竹市關埔國小高年級校舍工程目前進度已達97%，將於111學年度正式啟用，9月開學時350名高年級學生就能使用33間全新教室。

新竹市長林智堅、副市長沈慧虹今天前往關埔國小視察校舍工程，踏上屋頂有種樹的校園，從大階梯可清楚看見關埔整體校舍的起伏稜線，讓學童宛如置身森林般，可盡情探索、奔跑。

市府表示，高年級校舍工程目前已達97%，完工後將完整串聯幼兒園與低中高年級校舍，提供未來全校共2300名學生完整的活動範圍。

新竹市政府工務處指出，高年級校舍延續中低年級校舍理念，設計仿丘陵地形，透過高低起伏的「山谷走廊」連結流線型教室，走在校園彷彿漫步山谷中，還有可一路從一樓奔跑至三樓的「山稜屋頂」，打破傳統空間限制，讓屋頂變成孩子的活動場域。

新竹市政府教育處表示，此次為高年級打造全新22間一般教室、11間專科教室，為流動型線條、各式形狀不一，採低密度、開放的群落式建築，以黃、綠、黑色為主體設計。