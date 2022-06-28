通霄海水域場昔日輝煌 公所無力經營現如荒園

夏天來了！風光一時的苗栗縣通霄鎮通霄海水域場，近年因公所無力經營，如今只剩看門管理員，雖然遊客可免費入場，但雜草叢生、設施老舊影響觀瞻，幾乎成為一處荒園。

公所表示，海水浴場每天上午8點到傍晚5點免費開放，團體可申請露營、每營帳收取1000元，場內露營不能烤肉，海邊可踏浪不能下水游泳，今年至今只收到3件團體露營申請，不過因疫情影響都已主動退訂。

通霄海水浴場早期以收取運營管理費委外經營，業者更名「通霄西濱海洋生態教育園區」營運期間，打造成中部有名的親水景點，有「中部墾丁」美譽，期間多次搶救鯨豚，野放鯨豚「阿通伯」紀錄更是名噪國際。

「讓通霄海水浴場淪為無人看管的窘境！通霄人你不能不聞不問！」名噪一時的業者張玉成近年多在大陸發展，難得回鄉看到浴場落魄景象，昨在臉書發文感概的說，通霄海水浴場位於中二高通霄交流道，通霄火車站旁，是國內交通最方便、腹地最大、生態物種最豐富，有最美麗的白沙灘，是水質最乾淨的海水浴場，誘使國人1年內往通霄海邊渡假人口數超過60萬人次以上的輝煌紀錄。

他說，以前沙灘夜晚電音響徹，吃喝玩樂「到通霄玩通宵」盛景，有如過往雲煙；原來的通霄西濱海洋生態教育園區門面辦公室被拆除，現今建成了太陽能面板棚架，唯一不變的只剩乾淨的木麻黃林蔭與沙灘，讓如此得天獨厚的在地資源被荒廢，真的很可惜。