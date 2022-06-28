張善政慰問醫護 批民進黨能源政策、斷言電費會再漲

國民黨桃園市長參選人張善政今天上午至中壢天晟醫院慰問醫護人員，針對媒體問電價上漲? 張表示，在民進黨政府能源結構錯置趨勢下，民眾要有心理準備，電費還會繼續調漲，籲台電維持供電品質，「否則民眾不會接受又貴、又常停電、沒品質的供電」。

張善政由立委、天成醫療體系創辦人張育美、國民黨桃園市黨部代理主委黃敏恭和黨籍議員吳嘉和、吳安祺、陳姿伶等人陪同相挺，代表國民黨慰問天晟醫院醫護人員辛勞。

張表示，2、3年來民眾打疫苗、做快篩很辛苦，醫護人員更是辛若好多倍，他要向天晟及全市、全國辛苦醫護致意「大家辛苦了」，他如當選市長將努力照顧醫護福祉。