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桃園藍綠夾殺 賴香伶：接地氣方式強化組織不足

中央社／ 桃園28日電

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天前往中壢區了解交通問題並掃街拜票，她表示，將以辦客廳會、拜會里長等接地氣方式強化組織不足處，民眾黨主席柯文哲也會儘快加入輔選行列。

賴香伶上午與市議員參選人林昭印從機場捷運A21環北站出發，騎YouBike沿著機捷延伸線到中壢火車站，透過民眾最常使用的交通工具，檢視中壢區的交通問題，同時前往新明市場、興國市場掃街拜票，並到中壢慈惠堂參拜。

賴香伶接受媒體聯訪時表示，桃園十大交通肇事熱區中壢就有4個，未來中壢火車站將是台鐵、機場捷運、捷運綠線三鐵共構，7、8年的施工期會是中壢交通黑暗期，為了期待交通事故能降低、市府在預警性用路安全上能做到位，因此透過綠色運具，協助市民檢視交通是否安全並提出建言。

賴香伶指出，桃園市交通肇事熱區，有的是路幅過小、有的是交通號誌紊亂，部分則是用路人與駕駛對於交通法規遵守度不足，在檢視原因後，將透過路幅調整、加強號誌明確性、以及增加科技執法等方面，當成相關交通政策內的因應對策。

對於記者詢問，台灣民眾黨在桃園首次參選，面對國民兩黨的競爭如何因應，賴香伶說，桃園市在藍綠長期執政下，與議員、里長和地方團體都有相當交情，但近來發現兩黨的市長提名作業都造成地方情感的傷害，未來會加強與市民溝通，包括舉辦客廳會、拜會里長等，強化組織不足處。

賴香伶表示，在宣傳方面，除了傳統看板或電子式，或是與外送員合作，相信市民可以看到參選人的用心，透過與民眾直接接觸的接地氣方式了解問題，除了在重要路段的廣告合體，民眾黨主席柯文哲也會儘快利用時間加入輔選，這些都是比看板更好的宣傳。

機場捷運 賴香伶 桃園市長

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